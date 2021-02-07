شكرا لقرائتكم خبر عن موعد لقاء الأهلي وبايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه فريق النادي الأهلي فريق بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني، غدا الإثنين المقبل الموافق في دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، بعدما تمكن النادي المصري من الفوز على فريق الدحيل القطري.

ويلتقى المارد الأحمر مع البافاري الإثنين المقبل على أرض ملعب استاد أحمد بن على المونديالي، عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت الدوحة.