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موعد لقاء الأهلي وبايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه فريق النادي الأهلي فريق بايرن ميونيخ بطل والدوري الألماني، غدا الإثنين المقبل الموافق في دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، بعدما تمكن النادي المصري من الفوز على فريق الدحيل القطري.

ويلتقى المارد الأحمر مع البافاري الإثنين المقبل على أرض ملعب استاد أحمد بن على المونديالي، عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت الدوحة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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