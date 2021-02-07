شكرا لقرائتكم خبر عن رضا البلتاجي: الأهلي يستطيع الفوز على بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رضا البلتاجي، رئيس لجنة الحكام السابق في اتحاد الكرة، إنه يتمنى أن يحصل النادي الأهلي على ميدالية في بطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف البلتاجي، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، :«حكم مباراة الأهلي وبايرن ميونخ مميز ولا يجب أن نزيد عليه الضغوط في الملعب».

وأكد: فوز الأهلي على بايرن ميونخ، ليس ببعيد، خاصة أن الفارس الأحمر يجيد دائما لعب مثل تلك المواجهات.