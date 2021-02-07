شكرا لقرائتكم خبر عن راينر هولمان ينصح لاعبي الأهلي: البايرن يعاني من هذه الأخطاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الألماني راينر هولمان مدرب الأهلي والزمالك الأسبق أن الأحمر مطالب باللعب بقوة أمام بايرن ميونخ غدا الإثنين في نصف نهائي مونديال الأندية.

وأضاف هولمان، خلال تصريحات تلفزيونية، أن بايرن ميونخ يتمتع بهجوم قوي ولابد من غلق الدفاعات أمام ساني وليفاندوفسكي.

وتابع: «هناك فوارق بين الناديين ولكن البايرن يعاني من أخطاء في وسط الملعب والمدافعين، نصيحتي للأهلي التركيز في النواحي الدفاعية جيدا».