شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لليفربول ومانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق ليفربول المتعثر كثيرا في الدورى الإنجليزى مواجهة صعبة أمام غريمه التقليدى مانشستر سيتى، اليوم، عند تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على أرض ملعب «أنفليد»، ضمن منافسات الجولة 23 من عمر البريميرليج.

ومن المتوقع أن يخوض ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من: أليسون، روبرتسون- هندرسون- فيليبس- أرنولد، فينالدوم- ألكانتارا – ميلنر، شاكيرى- فيرمينيو- صلاح.وتشكيل مانشستر سيتى: إيدرسون، زينشنكو- دياش- لابورت – كانسيلو، جوندوان- فيرناندينيو – سيلفا، ستيرلينج- جيسوس – محرز.