شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبدالله: نتيجة مباراة بايرن ميونخ أمام الأهلي محسومة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد عبدالله، لاعب الأهلي السابق، إن نتيجة مباراة الأهلي أمام بايرن ميونخ الألماني في كأس العالم للأندية محسومة.

وأضاف عبدالله، لبرنامج «الماتش» عبر شاشة صدى البلد: «لابد ألا يفكر الاهلي في الخسارة بنتيجة كبيرة لكي لا يخسر بفارق كبير».

وأكد أن الأهلي فريق كبير ولكن مواجهة البايرن مختلفة عن أي مواجهة خاضها، وأرى أن نتيجة المباراة محسومة لبطل أوروبا.

وعن لقاء الدحيل قال: «الأهلي تأثر في الشوط الثاني بسبب التراجع الدفاعي والتغييرات».

واختتم كلماته: «مشاركة بواليا اساسيا اثر على محمد شريف المتألق».