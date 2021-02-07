شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي والقنوات الناقلة وترتيب الفريقين بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم إحدى أهم مباريات الدوري الانجليزي بين الغريمين ليفربول ومانشستر سيتي، وذلك في الاسبوع 23 من الدوري الانجليزي.

تعد المباراة بالنسبة لمانشستر سيتي هي مباراة تعزيز الصداراة في الدوري الانجليزي والابتعاد عن اقرب المنافسين، حيث يملك الفريق 47 نقطة من 21 مباراة في حين ان اقرب منافسيه وهو فريق مانشستر يونايتد يملك 45 نقطة من 23 مباراة، لذا سيسعى مان سيتي إلى العودة بالثلاث نقاط من هذه المباراة.

أما فريق ليفربول فبعد هزيمته في آخر مباراة من فريق برايتون يسعى إلى العودة مرة أخرى للمنافسة على الدوري الانجليزي وتحقيق أداء ونتيجة جيدة بعد أداء سئ طوال الفترة السابقة، لم يحقق الفوز في آخر 8 مباريات سوى في مبارتين، وقد جمع ليفربول حتى الان 40 نقطة من 22 مباراة محتلا بهم المركز الرابع، لذلك ستكون المباراة ذات اهمية اكبر لليفربول لمحاولة عرقلة المتصدر والعودة إلى المنافسة من جديد وعدم اتساع الفارق بينها بشكل اكبر.

المباراة ستقام الساعة 6:30 مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أنفيلد وتنقلها قنوات بي إن سبورتس التالية:

- beIN Sports HD 2

- beIN Sports HD 11

- beIN Sports 4K