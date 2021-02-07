شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض: أحذر موسيماني من لعب مباراة دفاعية أمام بايرن ميونخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد معوض، لاعب الأهلي الأسبق ومدرب منتخب مصر الحالي، أهمية رمضان صبحي لاعب بيراميدز لمنتخب مصر، موضحا أن اللاعب لا بد أن تكون لديه القدرة والشخصية للتعامل مع كافة الضغوط التي يتعرض لها.

وتحدث معوّض في تصريحات تليفزيونية، عن مشاركة الأهلي بمونديال الأندية، والمباراة المرتقبة أمام بايرن ميونخ الاثنين في نصف نهائي المونديال، قائلا: "عندما نتحدث عن مباراة بايرن ميونخ، يجب أن نضعها في الإطار الطبيعي، تواجه أحد أفضل الأندية".

ويرى مدرب منتخب مصر أن بايرن ميونخ له أفضلية لكن الأهلي يلعب بدون ضغوط، ويجب أن يكون الجميع في كامل تركيزهم ويلعبون مباراة للتاريخ.

وقال نجم الأهلي والمنتخب السابق: "في مباراة مصر والبرازيل عام 2009، كنا نلعب بلا ضغوط، والجميع يتذكر هذا اللقاء بسبب الأداء، لذا فإن لاعبي الأهلي غير مطالبين إلا بالأداء الرجولي، ويجب ألا يمنح بيستو موسيماني المشاهدين إحساسا بأنه سيخوض مباراة دفاعية؛ لأن هذا ليس النادي الأهلي، ويجب أيضًا ألا يفتح خطوط الملعب أمام فريق بهذا الحجم".

وعن سبب إصرار موسيماني على إشراك والتر بواليا، أوضح معوض أن السبب هو طلب موسيماني نفسه التعاقد مع اللاعب، وبالتالي الاقتناع الكامل بقدراته، وطبيعي أن يدفع به ويمنحه الفرصة.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، ومعاونيه على متابعة عدد من المباريات التي خسرها فريق بايرن ميونخ الألماني خلال الموسم الحالي، من أجل استكشاف الثغرات التي اعتمد عليها منافسيهم في إسقاط بطل أوروبا، قبل المباراة التي ستجمعهما يوم الإثنين المقبل بنصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويرغب موسيماني في دراسة منافسه بايرن ميونخ لمعرفة المشاكل التي يعاني منها الفريق البارفاري خاصة في الخط الخلفي، باعتبار أن مشكلة البايرن في خطه الخلفي، في الوقت الذي يملك فيه خط هجوم شرسا للغاية أمام مرمى المنافسين.

ويحاول موسيماني ومعاونيه جمع المعلومات اللازمة عن بايرن ميونخ، من حيث طريقة اللعب واللاعبين المرشحين للعب في مباراة الاثنين وتحركات كل لاعب وطريقة تعامله مع الكرة وقراراته داخل الملعب، وحرصه على مشاهدة لاعبي الأهلي لمنافسيهم في المراكز الخاصة بهم داخل الملعب.

ويرغب موسيماني في تقديم أداء مشرف أمام بطل أوروبا، لعلمه بصعوبة المباراة، نظرا لفارق الإمكانيات وقدرات اللاعبين بين الأهلي وبايرن ميونيخ، ولرغبته في أن تكون المباراة متوازنة دفاعيا لفريقه.