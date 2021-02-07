شكرا لقرائتكم خبر عن يوفيتش يدرس الاتحاد فى خطة البحث عن الفوز الأول للدراويش بـ2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى للنادى الاسماعيلى على دراسة مباريات الاتحاد السكندرى بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف لزعيم الثغر، لاسيما مباراته الليلة أمام الزمالك والتى ينوى المدرب البوسنى مشاهدتها وذلك قبل مواجهة الاتحاد فى الخامسة مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان يوفيتش قد منح اللاعبين راحة يومى الخميس والجمعة عقب الخسارة من سموحة بهدفين دون رد فى اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة للمسابقة، فيما استأنف الفريق تدريباته أمس السبت، ويستغل يوفيتش الفاصل الزمنى بين مواجهة سموحة والاتحاد فى تجهيز المصابين وإعداد اللاعبين نفسياً بعد سلسلة الهزائم التى يعيشها الفريق حيث لم يحقق أى فوز فى عام 2021 ، منذ فوزه على أسوان فى ديسمبر الماضى وهو الفوز الوحيد للدراويش فى الدوري.

وفى نفس السياق، طلب دراجان يوفتيش من إدارة ناديه ضرورة الإسراع فى التعاقد مع طبيب نفسى ضمن جهازه المعاون ليساهم فى علاج لاعبى الفريق نفسياً في ظل حالة الإحباط التي تسيطر عليهم جراء تراجع النتائج بصورة كبيرة، ويجهز الجهاز الطبى للنادى الإسماعيلى بقيادة محمد طه، محمد عادل لاعب خط وسط الدراويش لمواجهة الاتحاد السكندرى بعد غيابه عن مواجهة الدراويش مع سموحة التى أقيمت على استاد الاسماعيلية عصر الأربعاء باللقاء المؤجل من الجولة العاشرة للمسابقة بسبب إصابته بشد فى العضلة الخلفية.

فى شأن آخر، نفى عبد الرحمن مجدى، صانع ألعاب النادى الإسماعيلى والمنتخب الأولمبى، رغبة زوجته فى انتقاله للنادى الأهلى، وكتب عبد الرحمن مجدى عبر حسابه على انستجرام، "مع كامل احترامى لزميلى فى الفريق محمد الشامى لكن لا يدار أى حديث بينه وبينى وبين زوجتى بخصوص انتقالى للأهلى أو غيره ولكن ممكن يكون هذا الكلام منه على سبيل الهزار مش أكثر.. ومع كامل احترامى وتقديرى لجمهور النادى الإسماعيلى العريق ومجلس الإدارة".

وكان محمد الشامى مهاجم الإسماعيلى قد أشار إلى رغبة زوجة عبد الرحمن مجدى فى انتقاله للأهلى على هامش تواجده فى حفل زفاف عبد الرحمن مجدى فى تصريحات تليفزيوينة لاقت غضب جماهير الدراويش منذ ساعات قليلة.