شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: ديانج مفتاح الأهلي لحل شفرة بايرن ميونخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، أن لاعب الوسط أليو ديانج سيكون مفتاح نجاح الأهلي أمام بايرن ميونخ، في موقعة الاثنين المقبل بنصف نهائي مونديال الأندية.

وقال كمونة، في تصريحات تليفزيونية: "المفترض اللعب بثلاثي في وسط الملعب هم حمدي فتحي والسولية وأليو ديانج، على أن يلعب الأخير على حساب طاهر محمد طاهر".

وأضاف: "الأهلي اعتاد عدم الضغط على المنافس في الفترة الأخيرة مع موسيماني، وينتهج خطة اللعب على المرتدات واستغلال المساحات".

وأوضح أن الأهلى مطالب بالتركيز فى المباراة، وليس سيناريوهات الخسارة بنتيجة كبيرة، لأن كرة القدم لا تعرف المستحيل.

ويرى كمونة أن تقارب الخطوط هو سلاح الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية، فعدم وجود مساحات للبايرن يعنى حرمانه من أفضل أسلحته من خلال انطلاقات القادمين من الخلف بجانب سرعة لاعبيه على الأطراف.

واختتم لاعب الفراعنة السابق بأنه يثق فى قدرات لاعبي الأهلي بتقديم عرض تاريخى أمام بطل أوروبا؛ لأنها تعد مباراة العمر للفريق، سواء لاعبين أو جهاز فنى.

وتقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر، في مباراته ضد بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس لعالم للأندية، بعد اعتباره صاحب الأرض، على أن يرتدي الفريق البافاري القميص الأبيض والشورت الأبيض، فيما سيرتدي الأهلي الشورت الأسود حتى لا يتشابه مع الشورت الخاص بالبايرن، وفقا للاتفاق الذي تم مع اللجنة المنظمة للبطولة.

ولجأ الأهلي إلى مخاطبة مسئولي النادي بالقاهرة من أجل إرسال الشورتات السوداء الخاصة بالفريق الأحمر؛ لأن الفريق لا يملك سوى الثلاث أطقم الخاصة بالموسم الحالي، ولم يكن موجودا بها سوى الشورت الأسود الخاص بالطاقم الرمادي، ولكن بعد ارتدائه اكتشفوا أنه غير مناسب، لأن الشورت يحوي أكثر من لون، لذا تمت مخاطبة مسئولي الأهلي بالجزيرة لإرسال 50 شورت أسود للبعثة الحمراء بقطر، حتى يتمكن الفريق من خوض المباراة بزيه الأساسي مع تغيير الشورت.

ومن المقرر أن تصل الشحنة الخاصة بشورتات الأهلي اليوم الأحد عن طريق مصر للطيران، على أن تستلمها البعثة الحمراء في قطر ويتم تعقيمها قبل ارتدائها في المباراة.

وأثبتت المسحة الطبية الأولى التي خضعت لها بعثة الأهلي في قطر سلبية اعينة لجميع العناصر، قبل خوض مباراتهم ضد بايرن ميونخ الألماني يوم الاثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية.