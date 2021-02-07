شكرا لقرائتكم خبر عن شادى محمد: الأهلي هيحسم الدوري والزمالك منافسه وبيراميدز مش بتاع بطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شادى محمد قائد النادى الأهلى السابق، أنه أول مرة يسمع عن نادى الدحيل القطرى، عندما فاز عليه الأهلي في كأس العالم للأندية في أولى مبارياته في المونديال المقامة حاليا في الدوحة.

وقال شادى محمد، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "أول مرة أسمع عن الدحيل ده في قطر، أعرف السد إنه فريق كويس وكذلك الأهلي القطرى، بس أول مرة أسمع عنه، والكلام الكتير اللى اتقال قبل مباراة الأهلي معاه أنهم جايبين مهاجم من كينيا بيطلع نار من بقه، وفى النهاية الأهلي هو الأهلي وتاريخه أكبر رد على كل كلام اتقال".

وأضاف شادى محمد: "الأهلي واجه الدحيل بدون ضغوطات، والخبرات لعبت دورا كبيرا في تخطى الدحيل؛ لأن الأهلي رقم واحد في الوطن العربى وأفريقيا".

وتابع شادى محمد: "الأهلي لا يقلل من أي منافس يواجه على مر تاريخه، وتصريحات قائد الدحيل غير منطقية ومضحكة، وهو حس بنفسه لما الأهلى تراجع في الشوط الثانى".

وعن مواجهة بايرن ميونخ، قال شادى محمد: الأهلي مطالب بالتأمين الدفاعى واللعب على الهجمات المرتدة أمام بايرن ميونخ، ولاعيبة البايرن مش بخمس رجول يعنى، ولازم نكون رجالة في الملعب ونحاول نحافظ على الكرة معنا أطول فترة ممكنة ونلعب بالثلاثى حمدى فتحى وديانج وعمرو السولية في خط الوسط، وأمامهم طاهر محمد وحسين الشحات وبواليا علشان يكون محطة نطلع عليها، وإن شاء الله الأهلى هيكسب".

وأوضح شادى محمد: "الأهلي نادى عربى أفريقي بنكهة عالمية، ودائما بيعمل ماتشات كبيرة أمام الفرق الكبرى، زى ماتش ريال مدريد كل الناس قالت هتاخدوا خمسة علشان فيجو وزيدان وكارلوس وراؤول، لكن في الملعب أثبتنا غير كده وكنا رجالة وحققنا الفوز".

وتابع شادى محمد: "مقارنة موسيمانى بمانويل جوزيه صعبة وإعادة إنجازاته صعبة؛ لأن عقلية الجيل الحالي للاعبى الأهلى مختلفة عن جيلنا، وكل يوم جوزيه كان بيخلق دوافع للاعبين بجانب إصرار كل لاعب على عمل تاريخ كبير له".

وعن الدورى، قال شادى محمد: "الأهلى سيحسم لقب الدورى في بداية الدور الثانى للمسابقة، والزمالك هو المنافس الحقيقى للأهلى على الدوري ويمتلك لاعبين متميزين قادرين على صناعة الفارق، وأبارك لمصطفى محمد على تألقه مع جالطة سراى ولسه أمامه مشوار طويل".

وأضاف قائد الأهلى التاريخى: "بيراميدز مشغول بالصفقات أم 100 مليون جنيه والأرقام الكبيرة دى، وعقلية اللاعبية أصبحت منشغلة بالفلوس، فصعب ياخد بطولات؛ لأنه أتعمل علشان يهاجم الأهلى وعمره ما هينافس".