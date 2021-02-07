شكرا لقرائتكم خبر عن عظيمة: بايرن ميونخ سيجد صعوبات كبيرة أمام الأهلي لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد العظيم "عظيمة"، نجم الأهلي السابق ومدرب أحد أندية الدرجة الثانية في ألمانيا، أن الإعلام والصحافة الألمانية تعطي اهتماما بالغا بمباراة الأهلي والبايرن في مباراة الإثنين المقبل بنصف نهائي مونديال الأندية.

وقال عظيمة، في تصريحات تليفزيونية: "فوز الأهلي على البايرن مش هيكون مفاجأة، الفرق والمنتخبات المصرية لها تاريخ مشرف أمام الكبار، بدليل مباراة مصر والبرازيل في كأس القارات 2009.

وتابع عظيمة، أنه مستاء من نبرة الإحباط التي تحاصر جماهير الأهلي قبل لقاء البايرن، خاصة أن الفريق يملك كل مقومات الفوز لما له من تاريخ وشخصية.

وكشف عظيمة عن عقبة تواجه البايرن أمام الأهلي وهو التفاوت الكبير في درجة الحرارة قائلا: "بايرن لعب بالأمس مباراة في درجة حرارة 7 تحت الصفر وسيلاقي الأهلي في درجة حرارة 20 درجة مئوية وربما يتأثر بهذا التغيير الكبير".

وأكد نجم الأهلي السابق أن البايرن لم يحصل لاعبوه على الاستشفاء الكامل قبل مواجهة الأهلي، ما يضع صعوبات كبيرة على الفريق الألماني".

وتقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر، في مباراته ضد بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد اعتباره صاحب الأرض، على أن يرتدي الفريق البافاري القميص الأبيض والشورت الأبيض، فيما سيرتدي الأهلي الشورت الأسود حتى لا يتشابه مع الشورت الخاص بالبايرن، وفقا للاتفاق الذي تم مع اللجنة المنظمة للبطولة.

ولجأ الأهلي إلى مخاطبة مسئولي النادي بالقاهرة من أجل إرسال الشورتات السوداء الخاصة بالفريق الأحمر، لأن الفريق لا يملك سوى الثلاث أطقم الخاصة بالموسم الحالي، ولم يكن موجودا بها سوى الشورت الأسود الخاص بالطاقم الرمادي، ولكن بعد ارتدائه اكتشفوا أنه غير مناسب، لأن الشورت يحوي أكثر من لون، لذا تمت مخاطبة مسئولي الأهلي بالجزيرة لإرسال 50 شورت أسود للبعثة الحمراء بقطر، حتى يتمكن الفريق من خوض المباراة بزيه الأساسي مع تغيير الشورت.

ومن المقرر أن تصل الشحنة الخاصة بشورتات الأهلي اليوم الأحد عن طريق مصر للطيران، على أن تستلمها البعثة الحمراء في قطر ويتم تعقيمها قبل ارتدائها في المباراة.

وأثبتت المسحة الطبية الأولى التي خضعت لها بعثة الأهلي في قطر سلبية اعينة لجميع العناصر، قبل خوض مباراتهم ضد بايرن ميونخ الألماني يوم الإثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية.