نشرة السبت.. سلبية مسحة بعثة الأهلي قبل مواجهة بايرن.. ومصطفى يقود جالاتا سراي للقمة

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احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات