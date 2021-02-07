نشرة السبت.. سلبية مسحة بعثة الأهلي قبل مواجهة بايرن.. ومصطفى يقود جالاتا سراي للقمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 6 فبراير 2021.
مصطفى محمد يسجل ويقود جالاتا سراي للقمة (فيديو)
منافس الزمالك.. مولودية الجزائر يتعاقد مع المدرب"عمراني"
فاران يقود ريال مدريد لفوز مثير على هويسكا
أسوان يفرط في الفوز أمام الإنتاج الحربي في الوقت القاتل
قائمة الزمالك.. أول ظهور للثنائي الجديد.. وغيابات عديدة أمام الاتحاد
بالفيديو.. هدف كوكا القاتل يفوز بجائزة الأفضل
أبو تريكة يمدح الخطيب.. ويصرح: الأهلي يشبه نموذج بايرن
بمشاركة تريزيجيه.. أستون فيلا يهزم أرسنال وسط غياب النني والمحمدي
الجونة يواصل التعثر بتعادل أمام البنك الأهلي
سلبية مسحة بعثة الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ
اتحاد الكرة يقرر تعديل موعد مباراة الإسماعيلي والاتحاد في الدوري
الزمالك: تجربة صلاح مع كلوب ستتكرر مع مصطفى ومدربه
وليد سليمان يحصل على راحة من تدريبات الأهلي