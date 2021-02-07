الدوري المصري | دونجا لا يزال يعتقد في منافسة بيراميدز للاهلي والزمالك على اللقب

أبدى نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول بنادي بيراميدز المصري سعادته بالفوز علي طلائع الجيش 1 / صفر اليوم السبت في الدوري المصري.

وقال دونجا في تصريحات إعلامية إن أهمية الانتصار ترجع لأنه جاء بعد نتائج غير جيدة في اللقاءات الأخيرة بالمسابقة.

وأوضح أن الفوز مهم للغاية واللاعبون تعاهدوا أمام رئيس النادي التنفيذي ممدوح عيد بالقتال على الفوز، كما أن الطريقة الجديدة التي طبقها الفريق كانت جيدة للغاية، والانتصار سيعيد بيراميدز إلى مشواره ومساره الطبيعي.

وشدد على أن الدوري المصري ما يزال في بدايته وهناك مباريات كثيرة ما تزال موجودة ومن المنتظر التعويض في اللقاءات المقبلة.

وقال إن اللاعبين كانوا عند حسن الظن رغم الظروف الصعبة وحققوا الانتصار والثلاث نقاط.