فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الايطالي “رونالدو يواصل الابداع”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب لاهداف قمة مباريات اليوم بين يوفنتوس وروما في الدوري الايطالي، والتي شهدت فوز السيدة العجوز بهدفين، وسط تألق غير عادي من النجم كريستيانو رونالدو.

وحسم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي بلغ أمس الجمعة عامه الـ36 مواجهة المركز الثالث عندما قاد يوفنتوس للفوز على ضيفه روما 2-صفر في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الايطالي لكرة القدم السبت بتسجيله الهدف الاول.

وسجل رونالدو (13) والبرازيلي روجيه إبانييز (69 خطأ في مرمى فريقه) هدفي السيدة العجوز.

ورفع بطل ايطاليا في المواسم التسعة الاخيرة رصيده الى 42 نقطة في المركز الثالث متأخراً عن قطبي ميلانو بأربع وخمس نقاط تواليًا، فيما تجمد رصيد روما عند 40 في المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة الى دوري ابطال اوروبا.

واستعد فريق المدرب اندريا بيرلو بأفضل طريقة للقاء الاياب ضد انتر الثلاثاء في نصف نهائي مسابقة الكأس بعد أن وضع قدمًا في النهائي بفوزه عليه في عقر داره ذهابًا منتصف الاسبوع 2-1 بثنائية لرونالدو.

وقال بيرلو “لقد وجدنا الحماس، بتنا اكثر تماسكًا واكثر تنبهًا في الدفاع”.

وتابع المتوج بكأس العام 2006 “تتعلم من المباريات والهزائم. تتعلم شيئًا من كل مباراة خاصة وأنها تكتيكية جدًا في ايطاليا ولا يمكنك خوض اي مباراة مثل اخرى. كما أحظى بدعم نادٍ عظيم”.

وعاد رونالدو حامل الكرة الذهبية في خمس مناسبات الى هوايته المفضلة بتسجيل الاهداف في الدوري بعد صيامه في آخر ثلاث مباريات رافعًا رصيده الى 16 هدفًا في “سيري أ” هذا الموسم ومسجلا الهدف رقم 300 في مسيرته بعد بلوغه عامه الثلاثين.

وكانت المباراة الاولى بين الفريقين هذا الموسم انتهت بالتعادل الايجابي 2-2 على الملعب الاولمبي في روما بثنائية لرونالدو في المرحة الثانية في ايلول/سبتمبر الفائت شهدت طرد لاعب الوسط الفرنسي ادريان رابيو.

ويحل يوفنتوس على نابولي في الدوري الاسبوع المقبل قبل مواجهة بورتو البرتغالي في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وغاب الاوروغوياني رودريغو بنتانكور عن التشكيلة الاساسية ليوفنتوس بسبب تراكم البطاقات بعد ان تحصل على انذار خلال الفوز على سمبدوريا الاسبوع الفائت وحل مكانه رابيو، فيما شارك البرازيلي أليكس ساندرو بدلا من الكولومبي خوان كوادرادو.

أما من جانب روما، فغاب القائد الثاني لورنتسو بيليغرني بسبب تراكم البطاقات واستبدل ببراين كريستانتي، والمدافع الانكليزي كريس سمولينغ بداعي اصابته في الفوز ضد فيرونا الاحد الماضي فحل مكانه الالباني ماراش كومبولا.

وتقدم أصحاب الأرض بعد فاصل مهاري مميز لساندرو مرر على اثره الكرة الى الاسباني ألفارو موراتا ومنه الى الدولي البرتغالي خارج المنطقة تابعها بتسديدة مباغتة بيسراه زاحفة نحو الزاوية اليسرى لمرمى الحارس الاسباني باو لوبيس (13).

وتعاون البديلان كوادرادو والسويدي ديان كولوسيفسكي بعد اربع دقائق من نزولهما في الهدف الثاني ليوفنتوس، بعدما مرر الاول كرة بينينة للثاني داخل المنطقة مررها الاخير عرضية نحو رونالدو الا ان اباييز تابعها عكسية في مرماه (69).

ودفع المدرب البرتغالي باولو فونسيكا بالبوسني إدين دزيكو العائد من الاصابة وحاول برأسية مرت قريبة من القائم بعد عرضية من ليوناردو سبيناتسولا (82).

وتعرض يوفنتوس لنكسة مع نهاية المباراة بإصابة ساندرو وقلب الدفاع ليوناردو بونوتشي ما اضطرهما للخروج في الدقيقة 85.

ونجح دفاع يوفنتوس في ايقاف زحف روما التهديفي الذي سجل سبعة أهداف في آخر مباراتين في الدوري بعد خسارته في دربي العاصمة امام لاتسيو منتصف الشهر الفائت.

فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الايطالي