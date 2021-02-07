الدوري المصري | أروابارينا يؤكد عودة الثقة للاعبي بيراميدز

أكد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني للفريق الأول بنادي بيراميدز المصري أن الفوز على طلائع الجيش 1 / صفر، اليوم السبت، في الدوري المصري منح لاعبيه ثقة كبيرة بعد النتائج غير المرضية في الفترة الماضية.

وقال أروابارينا في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اللقاء إن مباراة طلائع الجيش كانت تكتيكية وصعبة للغاية على أرض الملعب.

وأضاف أن الأداء ليس هو الهدف في هذا الوقت والأهم هو الحصول على الثلاث نقاط من أجل العودة للانتصارات مجددًا بعد سلسلة النتائج غير الجيدة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الفوز يعطي الثقة للاعبين ولجميع أفراد الفريق.

وأوضح :”كنا في حاجة كبيرة للفوز واستعادة الروح والثقة، وهو ما تحقق اليوم على الرغم من الغيابات الكثيرة والصعبة والمؤثرة للغاية واللاعبون كانوا رجالًا ويستحقون التحية”.

وأضاف :”كنت واضحًا من البداية مع اللاعبين بأنني سأحتاج جميعهم في المرحلة المقبلة والكل شارك وأمر رائع تحقيق انتصار وثلاث نقاط لإنهاء سلسلة النتائج غير الجيدة مؤخرًا”.

وقال إنه تعامل مع الغيابات وغير طريقة اللعب في مواجهة الطلائع واللاعبون تعاملوا مع الطريقة بصورة جيدة ونجحوا في الفوز على فريق قوي.