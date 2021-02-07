شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة حازم إمام بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الإعلامى سيف زاهر، إصابة حازم إمام، عضو مجلس النواب ولاعب منتخب مصر والزمالك السابق بفيروس «كورونا»، متمنيا له الشفاء العاجل والعودة سريعا.

وقال زاهر، خلال تقديمه برنامج «ملعب أون تايم» على قناة أون تايم سبورت: «أتمنى السلامة والشفاء العاجل للنائب الكابتن حازم إمام بعد إصابته بفيروس كورونا، ويخض حالياً للعزل المنزلي، ويرجع لنا بالسلامة سريعا بإذن الله».