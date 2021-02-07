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إصابة حازم إمام بفيروس كورونا

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الإعلامى سيف زاهر، إصابة حازم إمام، عضو مجلس النواب ولاعب منتخب مصر والزمالك السابق بفيروس «كورونا»، متمنيا له الشفاء العاجل والعودة سريعا.

وقال زاهر، خلال تقديمه برنامج «ملعب أون تايم» على قناة أون تايم سبورت: «أتمنى السلامة والشفاء العاجل للنائب الكابتن حازم إمام بعد إصابته بفيروس كورونا، ويخض حالياً للعزل المنزلي، ويرجع لنا بالسلامة سريعا بإذن الله».

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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