شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الدحيل: «استفدنا من مواجهة الأهلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سلطان البريك، لاعب الدحيل القطري، إن فريقه يستهدف احتلال المركز الخامس، في مونديال الأندية، عبر الانتصار على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، غدا الأحد.

وأضاف اللاعب، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «اكتسبنا خبرة كبيرة، من مباراتنا أمام الأهلي وهو فريق قوي، وخرجنا بنتيجة لم نكن ننتظرها، رغم أننا قدمنا شوطا ثانيا جيدا، لكن الحظ لم يحالفنا في الوصول للشباك».

وواصل: «لا تزال أمامنا مباراة في البطولة، وكل اللاعبين في قمة إصرارهم، على تحقيق نتيجة إيجابية فيها».

وأردف: «نريد احتلال المركز الخامس، رغم أن هذا لم يكن طموحنا، لكن قدر الله وما شاء فعل.. والآن أمامنا تحدٍ جديد، سنعمل بقوة من أجل تخطيه».