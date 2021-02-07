عين الليث تلمع

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جدة - خالد شويل - انفرد الشباب بصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فوزه على ضيفه الرائد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، في ختام لقاءات الجولة 17 من دوري المحترفين.

أحرز أهداف الشباب كل من ايفر بانيغا من ركلة جزاء (د:18)، كريستيان جوانكا (هدفين د:25، 73)، فابيو مارتينيز (د:45)، فيما جاء هدف الرائد عن طريق كريم بركاوي (د:48)، وبهذه النتيجة حقق الشباب فوزه العاشر في الدوري ووصل للنقطة 35 منفرداً بصدارة الدوري، فيما تلقى الرائد خسارته الثامنة وتجمد رصيده عند النقطة 19 في المركز الـ12.

القادسية X ضمك

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2/‏2 لقاء ضمك والقادسية الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، سجل ضمك الهدف الأول عند الدقيقة 35 عن طريق اللاعب منصور حمزي، وفي الدقيقة 87 أضاف اللاعب زيلايا الهدف الثاني لضمك، فيما سجل القادسية الهدف الأول عند الدقيقة 42 عن طريق اللاعب حسن العمري، ليضيف زميله وليد الشنقيطي الهدف الثاني عند الدقيقة 85.