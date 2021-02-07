شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب.. المسوق الأول للدوري السعودي عالمياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يُعتبر نادي الشباب السعودي هو الأكثر تداولاً على مستوى العالم من بين كافة أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث برز اسم النادي العاصمي مسوقاً لذاته وللدوري السعودي للمحترفين في العديد من الصحف والوكالات والقنوات العالمية، وذلك بعد أن استقطبت إدارة النادي العاصمي برئاسة خالد البلطان أكثر من اسم عالمي قادمين من أوروبا، كان في مقدمتهم النجم الأرجنتيني الدولي ايفر بانيغا القادم من الدوري الإسباني كبطل للدوري الأوروبي لـ2020، حيث ضجت العديد من الوكالات والصحف العالمية بهذه الصفقة النوعية في الشرق الأوسط آنذاك، تلا ذلك التعاقد مع الدولي البرتغالي فابيو مارتينز الذي مثّل فريق بورتو سابقاً وتم تداول الصفقة بشكل موسع في البرتغال، كما تم التعاقد مؤخراً مع الدولي النيجيري ايغالو قادماً من فريق مانشيستر يونايتد، حيث تداولت العديد من الوكالات العالمية تلك الصفقة المدوية من خلال إعلان الـBBC عن صفقة انتقال النسر النيجيري إلى نادي الشباب السعودي من خلال بوابة الشياطين الحُمر، كما أعلن الصحفي Fabrizio Romano وهو من أشهر الصحفيين حول العالم عن الصفقة، إضافةً إلى صحيفة الـAS الإسبانية وموقع EPLWORLD الإنجليزي.

ومن جانبه، تمنى حساب مانشيستر يونايتد الإنجليزي «باللغة العربية» عبر منصة «تويتر» للاعبه السابق ايغالو التوفيق مع نادي الشباب السعودي.

يذكر أن العديد من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وبالتحديد مباريات نادي الشباب تحظى بمتابعة من مختلف دول العالم نظراً لوجود العديد من النجوم العالميين والدوليين المدافعين عن شعار الأبيض العاصمي.