«السعودية» كسبت الرهان بـ 5

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جدة - خالد شويل - خمسة مكاسب خرجت بها بطولة السعودية الدولية للجولف 2021، رغم أزمة كوفيد 19 التي فرضت انطلاق البطولة دون حضور جماهيري، إذ سجلت البطولة نجاحاً كبيراً بحضور ألمع نجوم اللعبة، الذين قدّموا أفضل مستوياتهم فيها، إضافة إلى تسجيل رقم قياسي في بث فعاليات الأيام الأربعة للبطولة لحوالى 330 مليون مشاهد عبر 6 قارات، بينما تولت السعودية الرياضية مسؤولية بث المنافسات مباشرة داخل المملكة، وتُعد نسخة هذا العام من البطولة الثالثة من نوعها في إطار الجولة الأوروبية، إذ تصل قيمة جوائزها النقدية إلى 3.5 مليون دولار أمريكي، وتأتي ختاماً للمرحلة الصحراوية أولى فعاليات الجولة.

رقم جديد:

يسعى المصنف الأول عالمياً داستن جونسون لكسر رقمه القياسي السابق في بطولة 2019 التي فاز بها عندما سجّل 19 ضربة تحت المعدّل، رغم احتلاله المركز الثاني في البطولة الثانية عام 2020، التي توج بلقبها جرايم ماكدويل مُسجلاً 12 ضربة تحت المعدّل.

جوهرة الملاعب:

يتكون ملعب ونادي الجولف الريفي رويال غرينز، الذي يمتد على مساحة 40 هكتاراً، من 18 حفرة جولف، وتُغطيه مساحات واسعة من العشب الأخضر، إذ يستهلك الملعب كمية قياسية تصل إلى 4 آلاف متر مكعب من المياه يومياً.

نخبة الرياضيين:

شارك في البطولة نخبة من ألمع نجوم اللعبة، ويأتي على رأس القائمة داستن جونسون، وفيل ميكلسون، وبريسون ديشامبو، وجاستن روز، وشين لوري، ولي ويستوود، وإيرني إلس، وباتريك ريد وهينريك ستينسن وكيفن نا.

نجوم السعودية:

نجح الثلاثي السعودي عثمان الملا، سعود الشريف، وفيصل سلهب، في تسجيل أسمائهم ضمن اللاعبين العالميين المميزين في البطولة بعد أن قدموا مستويات مشرفة نالت استحسان خبراء اللعبة، الذين توقعوا مستقبلاً مشرفاً لهذا الثلاثي عموماً وعثمان الملا خصوصاً.

متابعة البطولة:

بثت 30 قناة مجريات البطولة عالمياً لأكثر من 330 مليون مُشاهد في 6 قارات «أوروبا والأمريكيتين وآسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا»، وقامت قناة السعودية الرياضية ببث مباشر لمجريات البطولة، وتمكن عشاق اللعبة ومتابعوها الجُدد من التفاعل مع مجرياتها عن طريق منصات التواصل الاجتماعي.

الرميان يتوج الأبطال

يتوج اليوم، رئيس الاتحاد السعودي للجولف وجولف السعودية ياسر بن عثمان الرميان، الفائز بلقب بطولة السعودية الدولية للجولف 2021 بنسختها الثالثة، التي استضافها ملعب ونادي الجولف رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بمشاركة 139 لاعبا من مختلف دول العالم وتعد البطولة التي بدأت الخميس الماضي، من أقوى بطولات الجولة الأوروبية، إذ يشارك فيها نخبة لاعبي العالم في اللعبة، ويتنافسون على جوائز مجموعها 3.5 مليون دولار.