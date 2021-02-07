شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون وإرني: ثلاثي الأخضر في الطريق الصحيح والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - طالب المصنف الأول عالمياً داستن جونسون، وزميله الجنوب أفريقي إرني إلس الذي حقق 4 بطولات كبرى في اللعبة، الجماهير السعودية بمنح المزيد من الوقت للسعوديين (ثلاثي المنتخب السعودي) عثمان الملا، سعود الشريف، فيصل السلهب، الذين شاركوا في بطولة السعودية الدولية للجولف، التي تختتم اليوم على ملعب ونادي الجولف الريفي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حتى يتمكنوا من التتويج بالبطولات الكبرى ومقارعة أبطال اللعبة، إذ قال جونسون: «طالبت اللاعبين الثلاثة بالاستمرار بالعمل الجاد في التدريبات اليومية لتحسين مستوياتهم وكسب المزيد من الخبرة لأن باستطاعتهم أن يصبحوا لاعبي جولف مميزين في المملكة حيث يمكنهم استغلال الفرص المتوافرة أمامهم»، فيما قال الجنوب أفريقي إرني: «الصبر هو ما يحتاجه اللاعبون السعوديون في سعيهم للتطور وصعود مراتب التصنيف الاحترافي»، موضحاً أن رياضة الجولف ما زالت جديدة على المملكة العربية السعودية، وتحتاج للمزيد من الوقت والصبر لصناعة أبطال فيها خاصة بعد سلسلة البطولات التي تستضيفها السعودية بمشاركة نخبة نجوم اللعبة، كاشفاً عن أنه لعب مع عثمان الملا سابقاً ولمس تطوراً ملحوظاً في مستواه وهو يسير في الطريق الصحيح، متوقعاً له التوفيق في المرات القادمة إذا استمر بنفس الحماس والشراسة في المنافسات التي يشارك فيها.