العروبة يهزم البطائح بـ «ريمونتادا» مثيرة ويصعد للوصافة

الفجيرة: نزار جعفر

أطاح العروبة ضيفه البطائح من الصدارة عبر «ريمونتادا» مثيرة قلبت تأخره بهدفين نظيفين حتى الدقيقة 71 إلى فوز مثير 4-2 خلال المباراة التي جمعتهما السبت على ملعب العروبة في ختام مواجهات الدور الأول لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

تقدم البطائح بهدفين عن طريق محترفه البرازيلي ويندرسون ميوراو في الدقيقتين 12 و59، قبل أن ينتفض العروبة ويقلب الطاولة بأربعة أهداف رائعة تبادل في إحرازها سعيد عبيد في الدقيقة 71 والنيجيري فيكتور نواييري في الدقيقة 74 والبرازيلي رودريجو في الدقيقة 82 والفرنسي فتحي ساخي في الدقيقة 85.

وبهذا الفوز يرفع العروبة رصيده إلى 20 نقطة معتلياً المركز الثاني عن جدارة بفارق نقطة واحدة عن الإمارات المتصدر «بطل الشتاء»، فيما تراجع البطائح للمركز الثالث بنقاطه ال19 السابقة بعدما تراجعت نتائجه بشكل مقلق خلال المباريات الأخيرة بعدما كان يجلس براحة على القمة.

أما العروبة فلقد بدأ الموسم بشكل سلبي، قبل أن ينتفض مؤخراً وينطلق من فوز إلى آخر، ليصبح أكبر المرشحين مع الإمارات للصعود إلى دوري الخليج العربي.

وعلى ملعبه، انتزع العربي فوزاً غالياً من ضيفه دبا الفجيرة بهدف وحيد سجله البرازيلي لوان مارتينس في الدقيقة 38، وبهذا الفوز يرفع العربي رصيده إلى 13 نقطة ويبقى دبا الفجيرة عند نقاطه ال17 وتتعرض آماله للعودة إلى دور الخليج العربي لضربة معنوية قوية بعدما تحسنت عروضه في الفترة الأخيرة.

