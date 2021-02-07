شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة مادس تحتفل بتألق الجزيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

أعرب الدنماركي مادس ديفيدسون المدير الرياضي لنادي الجزيرة عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه «فخر أبوظبي» 5-1 على مضيفه الظفرة ضمن الجولة 15 من دوري الخليج العربي.

ويقدم الجزيرة التي باتت آماله معلقة على الفوز بالدوري بعد خروجه من بقية المنافسات مباريات رائعة ويتقدم بشكل ملحوظ نحو الشارقة المتصدر بعد تقليص الفارق الى 3 نقاط.

ونشر الدنماركي مادس صورة له برفقة طفليه على شواطئ أبوظبي وعلق عليها: الليلة الماضية لدينا تألق الجزيرة بعد أن قدم الفريق أداءً جيدًا للغاية كفل له الفوز 5-1 واليوم لدينا هذا «الفريق الشاب» جاهز يوم الشاطئ والمسبح.