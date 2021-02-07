جينياك عقبة بالميراس لبلوغ نهائي مونديال الأندية



صحيح أن بالميراس البرازيلي مرشح على الورق لتخطي تيجريس المكسيكي في نصف نهائي كأس العالم للأندية اليوم الأحد على استاد المدينة التعليمية في الدوحة، إلا أن الأنظار ستتركز على المهاجم الفرنسي المخضرم أندريه-بيار جينياك بطل هدفي تأهل تيجريس أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

هيمنت أندية أوروبا على المسابقة في نظامها الحديث مع استثناءات أمريكية جنوبية، لكن ممثلي كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) اخفقوا في بلوغ النهائي ولو لمرة واحدة، مكتفين بالمركزين الثالث والرابع في أفضل السيناريوهات.

لكن جينياك (35 عاماً) قدم أداء مميزاً وسجل ثنائية في الدور الثاني، قالباً تأخر تيجريس أمام ممثل قارة آسيا إلى فوز 2-1.

كما أن هدفه الأول، على إثر ركنية تلتها تمريرة بالرأس من دييجو رييس، كان الرقم 400 في تاريخ مسابقة كأس العالم للأندية.

وقال صاحب هدف الحسم في البطولة القارية ضد لوس انجلوس إف سي الأمريكي بعد الفوز على أولسان «كل مباراة مختلفة. لقد واجهنا خصماً جيداً، إذ لعب الفريق الكوري مباراة رائعة. كنت أعتقد أننا سنلعب ضد لاعبين قصار القامة، لكنهم كبار وأقوياء، ويتحكمون في الكرة بشكل جيد. والآن سنوجه نوعاً آخر من المنافسين. سنحرص على تحليل أسلوبهم، وسنرى ما يمكننا فعله أمام بالميراس».

وبعد قدومه من مرسيليا عام 2015 إثر ثلاث سنوات مع كل من لوريان وتولوز، حصد جينياك (35 عاما) لقب هداف الدوري المكسيكي ثلاث مرات في 2016 و2018 و2019 وسجل لتيجريس 144 هدفاً.

ويشارك تيجريس، بطل المكسيك سبع مرات آخرها عام 2019، للمرة الأولى في كأس العالم للأندية.

بدوره، قال البرازيلي المخضرم ريكاردو «توكا» فيريتي مدرب تيجريس «لا نهاب أي فريق. نحن نعرف قيمة بالميراس، فهو بطل كوبا ليبرتادوريس. وبما أنني برازيلي، فأنا أعرف عمّا أتحدث. ولكننا سنواجهه كما واجهنا الفريق الكوري، بكل احترام، ودون خوف».

في المقابل، يحلم بالميراس المتوّج أخيراً بلقب كأس ليبرتادوريس على سانتوس غريمه في ولاية ساو باولو، بالسير على خطى مواطنيه كورينثيانس عام 2000 ثم 2012، ساو باولو 2005 وانترناسيونال 2006، وهي الأندية الوحيدة من خارج أوروبا المتوجة باللقب.