شكرا لقرائتكم خبر عن دوري المهـددين بالهبـوط.. بطولـة خاصـة تخطـف الأضـواء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة : علي البيتي

يرى المحللون والفنيون أن هناك دورياً خاصاً داخل دوري الخليج العربي تخوضه 4 أو 5 فرق لتفادي الهبوط ، ووصفوه بأنه أكثر إثارة من صراع اللقب، ويعتقد المدرب والمحلل الفني حسن إبراهيم أن صراع البقاء في دوري الخليج العربي سيكون ساخناً ومثيراً، واعتبر أن الصراع على الهبوط انحصر بين 3 فرق تقريباً، واستبعد تواجد الظفرة وخورفكان رغم انتقاده لإدارة الظفرة وقوله إنها اتخذت قرارات خاطئة أثرت في النتائج.

وتابع : أعتقد أن الفرق المهددة فعلياً هي الفجيرة وعجمان وحتا، وهناك فرق لم تضمن البقاء لكنها في طريقها لتأمين بقائها مثل خورفكان والذي أرى أنه فريق جيد ولديه شخصية وأسلوب لعب واضح لا يتغير، واللاعبون فهموا هذا الأسلوب، وميزة خورفكان أنه لا يخسر بسهولة حتى أمام الكبار والمرشحين للقب.

وعن بقية الفرق، قال: الظفرة ليس ضمن المهددين لكن كان يفترض أن يكون في وضع أفضل وأعتقد أن إدارته اتخذت قرارات خاطئة، وأعني إقالة المدرب الصربي الكسندر ثم الاستغناء عن الأجانب، والذين كان أسلوبهم يتماشى مع طريقة اللعب وأسلوب الاعتماد على الهجمات المرتدة، والمدرب السابق في رأيي كان يقود الفريق بصورة مقبولة رغم أن الظفرة تراجع مردوده في بعض المباريات، والظفرة في النهاية لاينافس على اللقب وليس مهدداً فلماذا إقالة المدرب وإجراء هذه التغييرات التى أرى أنها أثرت سلباً في الفريق .

منافسون مباشرون

وذكر أن عجمان والفجيرة وحتا هي المهددة فعلياً، وأن المواجهات المباشرة ستكون العامل الحاسم في صراع البقاء إلى جانب خطف نقطة من الكبار في المباريات التي تخوضها على ملعبها.

وأوضح : من يريد البقاء لابد أن يفوز على منافسيه المباشرين أولا ، ومهمة الفرق الثلاثة صعبة جداً وبالذات حتا، لكن الكرة في ملعبهم ومن أراد البقاء فعليه جمع النقاط التي تكفي لذلك .

وذكر أن العامل الذهني مهم جداً ومؤثر للغاية في هذا الصراع، وقال مفسراً : حتا كان جيداً ونداً للوصل لكنه خسر بسبب افتقاده التركيز في اللحظات الأخيرة والفرق المهددة عليها أن تركز جيداً ولا تفقد تركيزها خاصة في اللحظات الأخيرة من المباراة. وأعتبر أن المهددين يجب أن يعملوا على تحسين وضعهم بسرعة لأن أي جولة تمر تعقد موقفهم أكثر .

ويرى محللون اأن الوصول إلى 20 نقطة يعتبر كافياً، فيما يرى آخرون أن حصد 16 أو 17 نقطة تكفي.

وقال كايو زاناردي مدرب خورفكان إن فريقه في وضع جيد لكنه لم يضمن البقاء، مشدداً على أهمية تحقيق نتائج تضمن له حصد أكبر عدد من النقاط في الدور الثاني.

وقال إن مهمة خورفكان ستكون صعبة، وأكد أن الفريق سيخوض كل جولة من أجل الفوز ولن يغير طريقته فيما لن ينظر لنتائج الآخرين .

ويحتاج فريق خورفكان إلى خمس نقاط لتأكيد بقائه، والظفرة إلى أربع وهما مرشحان للبقاء وفقا للكثير من المحللين، فيما يحتاج عجمان إلى 11 نقطة والفجيرة إلى 13نقطة وحتا إلى 18نقطة وربما أقل فهناك من يعتقد بأن 16 أو 17نقطة تكفي لإعلان البقاء رسمياً في دوري الخليج العربي.

فرق المؤخرة

يحتل خورفكان المركز الحادي عشر برصيد 15نقطة ثم عجمان في المركز الثاني عشر وله تسع نقاط والفجيرة في المركز الثالث عشر وله سبع نقاط وحتا في المركز الأخير برصيد نقطتين، ولايصنف الظفرة ضمن الفرق المهددة لكنه ووفقاً للكثيرين في مركز لايليق به فهو في المركز العاشر برصيد 16نقطة.

كلباء مع فرق الوسط

حقق فريق اتحاد كلباء طفرة كبيرة في الموسم الحالي ووصل إلى 22 نقطة، وينافس على مركز جيد بعيداً عن هواجس الهبوط التي كان ينشغل بها في المواسم الماضية.

وحقق الأصفر ستة انتصارات وتعادل في 4 مباريات فيما خسر 5 مباريات، ويعود تألقه إلى الاختيارات الجيدة للأجانب ولعمل المدرب وبصمته الواضحة في الفريق إلى جانب اللاعبين المواطنين.

وحصل كلباء على إشادات كبيرة من النقاد والفنيين الذين وصفوه بالحصان الأسود للدوري.