بطولة فرنسا: فوز رابع تواليا لليون يمنحه الصدارة موقتاً

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باريس: حقق ليون فوزه الرابع تواليا أمام ستراسبورغ 3-صفر المنقوص عدديا وتصدر موقتا ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم ضمن منافسات المرحلة 24 السبت.

واستفاد ليون من طرد لاعب وسط ستراسبورغ أدريان توماسون قي الدقيقة 14 لنيله بطاقتين صفراوين في غضون دقيقة: الاولى اثر خطأ على البرازيلي تياغو منديش والثانية بسبب اعتراضه على القرار، لتسجيل ثلاثية، منها ثنائية لمهاجمه الهولندي ممفيس ديباي (20 و68)، فيما اضاف المهاجم الكاميروني كارل توكو-إيكامبي الثالث (30).

وهو الفوز الخامس عشر لفريق المدرب لويس غارسيا هذا الموسم، ليرفع رصيده في الصدارة إلى 52 نقطة، ويتقدم بفارق نقطة عن المتصدر السابق ليل الذي يلعب أمام مضيفه نانت الاحد وعينه على استعادة المركز الأوّل.

فيما تشهد هذه المرحلة قمة بين مرسيليا وثالث الترتيب باريس سان جرمان (48 نقطة) الاحد.

في المقابل، لم يذق ستراسبورغ طعم الفوز في مبارياته الأربع الاخيرة، فخسر مرتين وتعادل مثلهما ليحتل المركز 15 في الترتيب.

حالة طرد وثنائية لديباي

تبدلت معالم اللقاء بعد 14 دقيقة من صافرة البداية اثر طرد توماسون، فافتتح ليون التسجيل بعد 6 دقائق على حالة الطرد إثر خطأ في وسط الملعب، استغله الجزائري الأصل حسام عوار ليمرر في العمق إلى المهاجم ديباي الذي انفرد وسدد على يمين الحارس الياباني إيجي كاواشيما (20)، مسجلا للمرة الاولى منذ هدفه الاخير أمام رين (2-2) في المرحلة 19.

وضاعف المهاجم توكو-إيكامبي النتيجة لفريقه بعد تمريرة في العمق من منديش، فاخترق المنطقة ورفع الكرة بعكس الحارس (30)، رافعا رصيده إلى 11 هدفاً.

وأضاف ديباي الهدف الثالث لفريقه والثاني الشخصي له من ركلة حرة مباشرة (68) في شوط ثان تميز بقلة الفرص، علما أن ليون لم يسجل من هذا الامتحان منذ 27 شباط/فبراير 2019.

ورفع المهاجم الهولندي رصيده إلى 13 هدفا في الدوري هذا الموسم خلف المتصدر مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي (15)، وإلى 67 مع ليون منذ انضمامه إليه في كانون الثاني/يناير 2017 ليتجاوز مهاجم ريال مدريد الحالي كريم بنزيمة (66) ويعادل رقم أنجل رامبرت الذي حققه موسم 1960-1970.

وافتتحت المرحلة اليوم بفوز لوريان على رينس 1 - 0، على أن تستكمل بمباراة لنس مع رين.

وتختتم الاحد بلقاءات بريست مع بوردو، ونيم مع موناكو، ومونبلييه مع ديجون، وسانت اتيان مع متز، ونيس مع انجيه.