شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شديد قناوي: البايرن هيفوز.. ومطلوب من الأهلي اللعب برجولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد شديد قناوي، لاعب المصري البورسعيدي الحالي والأهلي السابق، أن الفريق الأحمر مطالب بتقديم أداء رجولي واللعب بشرف وقتالية أمام البايرن في مباراة الإثنين المقبل بنصف نهائي مونديال الأندية.

وقال قناوي، في تصريحات تليفزيونية: "البايرن كسب الكل، وحينما نواجه فريق كسب عمالقة الكرة في العالم ليس مطلوب منك سوى اللعب برجولة وتقديم أداء مشرف".

وتوقع لاعب الأهلي السابق في عهد البرتغالي مانويل جوزيه والذي سبق له المشاركة في المونديال، فوز البايرن على الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وفي سياق متصل، حرص بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى ومعاونوه على متابعة عدد من المباريات التى خسرها فريق بايرن ميونيخ الألمانى خلال الموسم الحالي، من أجل استكشاف الثغرات التى اعتمد عليها منافسوهم فى إسقاط بطل أوروبا، قبل المباراة التى ستجمعهما الاثنين بنصف نهائى كأس العالم للأندية.

ويرغب موسيماني فى دراسة منافسه بايرن ميونخ لمعرفة المشاكل التى يعانى منها الفريق البارفارى خاصة فى الخط الخلفي، باعتبار أن مشكلة البايرن فى خطه الخلفي، فى الوقت الذى يملك فيه خط هجوم شرس للغاية أمام مرمى المنافسين.

ويحاول موسيمانى ومعاونوه جمع المعلومات اللازمة عن بايرن ميونخ، من حيث طريقة اللعب واللاعبين المرشحين للعب فى مباراة الاثنين وتحركات كل لاعب وطريقة تعامله مع الكرة وقراراته داخل الملعب، وحرصه على مشاهدة لاعبى الأهلى لمنافسيهم فى المراكز الخاصة بهم داخل الملعب.

ويرغب موسيمانى فى تقديم أداء مشرف أمام بطل أوروبا، لعلمه بصعوبة المباراة، نظرا لفارق الإمكانيات وقدرات اللاعبين بين الأهلى وبايرن ميونخ، ولرغبته فى أن تكون المباراة متوازنة دفاعيا لفريقه.