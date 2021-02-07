شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة كأس مصر.. الإسماعيلي وغزل المحلة فى طريق الزمالك لنصف النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر فريق الزمالك مواجهة قوية فى دور الـ16 ببطولة كأس مصر، فى حالة تخطيه حرس الحدود فى دور الـ32، وكذلك نجاح الدراويش فى تخطى فريق لافيينا فى نفس الدور.

وفى حالة تأهل الزمالك لدور الـ8 ستنتظره مواجهة متوقعة أمام غزل المحلة، حيث يلتقى الفلاحون فى دور الـ32 مع سيراميكا، وفى حالة التأهل يلتقى الفلاحون الفائز من مواجهة المقاصة مع الفائز من البترول وأشمون بدور الـ16.

وأسفرت قرعة مباريات دور الـ32 لكأس مصر عن مواجهة الأهلي مع النصر، والزمالك مع حرس الحدود فى دور الـ32 لكأس مصر، وجاءت باقي المباريات كالتالي:

كوكاكولا مع الإنتاج الحربي

المقاولون - بتروجت

الاتحاد السكندري - النجوم

سموحة - دكرنس

مصر المقاصة والفائز من بترول أسيوط و أشمون

سيراميكا - و غزل المحلة

أسوان - سوهاج

الجونة - كيما اسوتان

المصري - المنصورة

طلائع الجيش - و القناة

وادي دجلة و البنك الأهلي

إنبي مع الفائز من مباراة نبروه و سيدى غازي

بيراميدز - العبور

لافيينا - الإسماعيلي