شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة كأس مصر.. مواجهة مرتقبة بين الأهلى وبيراميدز فى دور الـ8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر التى أجريت بمقر اتحاد الكرة، عن مواجهة النادى الأهلى لنظيره النصر، بينما يواجه بيراميدز نظيره العبور ضمن منافسات نفس الدور.

وفى حالة تخطى الأهلي دور الـ 32 سيلتقي مع الفائز من مباراة إنبي أو "نبروه أو سيد غازى" بدور الـ 16. أما فى حالة تأهل بيراميدز لدور الـ 16 سيلتقي الفائز من سموحة أو دكرنس في هذا الدور، وينتظر دور الثمانية مواجهة نارية بين الأهلي وبيراميدز حال تأهل الثنائى.

فى السياق ذاته، وفى حالة تأهل الاتحاد السكندرى سيلتقي مع الفائز من دجلة مع البنك الاهلي ، في دور الـ 16 ، وفي دور الثمانية ينتظر الفائز من تلك المواجهات الفائز من مواجهات دور الـ 32 بين المقاولون مع بتروجت والذي سيلتقي مع الفائز من الانتاج أو كوكاكولا بدور الـ 16 قبل تحديد مواجهة دور الثمانية .

ويواجه الفائز من هذه الفرق الفائز من مباراة الاهلي وبيراميدز في الدور قبل النهائي قبل الوصول للنهائي.