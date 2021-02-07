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سيراميكا يعلن غياب طارق سامى عن مباراة المقاصة

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي، لنادي سيراميكا، استمرار غياب المدافع طارق سامي، لاعب الفريق الأول، عن مواجهة مصر المقاصة المقبلة بمسابقة الدوري الممتاز.

 

وأشار الطبيب إلى أن اللاعب يعاني من مزق في العضلة الخلفية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، تحت إشراف الدكتور محمد الشافعي استشاري التأهيل بالنادي، وبدأ مرحلة التدريبات الفردية داخل الملعب، تمهيدا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

 

وككشف الدكتور فريد رضوان، أن قائمة الإصابات داخل الفريق لا تضم سوى طارق سامي، الذي سيشارك في التدريبات الجماعية مطلع الأسبوع المقبل.

 

وانتظم الثلاثي شريف دابو وكوامي بونسو وأحمد محسن، لاعبو سيراميكا في مران الفريق الجماعي، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة في مسابقة الدوري ، وغاب الثلاثي عن مباراة أسوان الماضية للإصابة، وعانى شريف دابو من شد في العضلة الأمامية، وتعافى أحمد محسن لشد في العضلة الخلفية، في حين تخلص كوامي بونسو من شد في العضلة الأمامية.

وأعلن الثلاثي جاهزيتهم للقاء مصر المقاصة، بعد مشاركتهم في المران الجماعي بشكل طبيعي، وخاضوا تدريبا قويا بعد تعافيهم الكامل من الإصابات المختلفة.

ويستعد سيراميكا لمواجهة مصر المقاصة، في الثانية والنصف مساء الاثنين المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، في الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل فريقا أسوان وسيراميكا بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الحادى عشر من عمر الدورى العام، وتقدم أسوان بهدف سجله محمود شبانة فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول قبل أن يتعادل محمد إبراهيم لسيراميكا فى الدقيقة 83.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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