شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعلن غياب طارق سامى عن مباراة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي، لنادي سيراميكا، استمرار غياب المدافع طارق سامي، لاعب الفريق الأول، عن مواجهة مصر المقاصة المقبلة بمسابقة الدوري الممتاز.

وأشار الطبيب إلى أن اللاعب يعاني من مزق في العضلة الخلفية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، تحت إشراف الدكتور محمد الشافعي استشاري التأهيل بالنادي، وبدأ مرحلة التدريبات الفردية داخل الملعب، تمهيدا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وككشف الدكتور فريد رضوان، أن قائمة الإصابات داخل الفريق لا تضم سوى طارق سامي، الذي سيشارك في التدريبات الجماعية مطلع الأسبوع المقبل.

وانتظم الثلاثي شريف دابو وكوامي بونسو وأحمد محسن، لاعبو سيراميكا في مران الفريق الجماعي، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة في مسابقة الدوري ، وغاب الثلاثي عن مباراة أسوان الماضية للإصابة، وعانى شريف دابو من شد في العضلة الأمامية، وتعافى أحمد محسن لشد في العضلة الخلفية، في حين تخلص كوامي بونسو من شد في العضلة الأمامية .