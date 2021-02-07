شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعلن غياب طارق سامى عن مباراة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر
وأشار الطبيب إلى أن اللاعب يعاني من مزق في العضلة الخلفية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، تحت إشراف الدكتور محمد الشافعي استشاري التأهيل بالنادي، وبدأ مرحلة التدريبات الفردية داخل الملعب، تمهيدا للمشاركة في التدريبات الجماعية.
وككشف الدكتور فريد رضوان، أن قائمة الإصابات داخل الفريق لا تضم سوى طارق سامي، الذي سيشارك في التدريبات الجماعية مطلع الأسبوع المقبل.
وأعلن الثلاثي جاهزيتهم للقاء مصر المقاصة، بعد مشاركتهم في المران الجماعي بشكل طبيعي، وخاضوا تدريبا قويا بعد تعافيهم الكامل من الإصابات المختلفة.
ويستعد سيراميكا لمواجهة مصر المقاصة، في الثانية والنصف مساء الاثنين المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، في الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.
وتعادل فريقا أسوان وسيراميكا بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الحادى عشر من عمر الدورى العام، وتقدم أسوان بهدف سجله محمود شبانة فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول قبل أن يتعادل محمد إبراهيم لسيراميكا فى الدقيقة 83.