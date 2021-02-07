مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 / 2 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 / 2 / 2021 بالدوري المصرى، حيث تقام مباراة وادى دجلة وغزل المحلة باستاد الأهلى والسلام ومباراة الزمالك والاتحاد السكندرى على استاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في نسخته رقم 62.

موعد مباراة وادى دجلة وغزل المحلة

تقام مباراة وادى دجلة وغزل المحلة فى الثانية والنصف ظهر اليوم، الأحد، باستاد الأهلى والسلام فى مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها الفريق الدجلاوى بعد التعادل مع أسوان سلبياً فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما فاز الفلاحين على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.

ويقبع وادى دجلة في المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 7 نقاط بعدما خاض 10 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 4 وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 13، ومازال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل غزل المحلة المركز الثانى عشر برصيد 11 نقطة جمعها من 10 مباريات فاز في 2 وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 13 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى

تقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى في السابعة والنصف مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولى ، الفارس الابيض يدخل اللقاء بعد خسارة غير متوقعة من غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، ولكنه ظل في صدارة ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة.

على الجانب الآخر، زعيم الثغر هذا الموسم يمر بمرحلة من تخبط النتائج، ويصارع للهروب من مناطق الهروب، بعد لعب ست مباريات فقط، يحتل بهم المركز السادس عشر برصيد ثمان نقاط.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الأحد من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.