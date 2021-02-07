شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبد المنعم: يجب أن نطمع فى بايرن ميونخ ومباراة مصر والبرازيل عبرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف عبد المنعم، نجم الأهلي السابق، أن الأهلى قادر على كتابة التاريخ والعبور لنهائى كأس العالم للأندية عبر الفوز على بايرن ميونخ في المباراة التي من المقرر أن تجمعهما الاثنين المقبل.

وقال شريف عبد المنعم، عبر سكايب مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "لا توجد فوارق كبيرة بين الأهلي والبايرن إلا فى الإمكانيات المالية والملاعب، والأهلي يستطيع كتابة التاريخ ومفيش حاجة صعبة، ولنا فى مباراة مصر والبرازيل عبرة".

وأضاف نجم الأهلى السابق: "تربينا فى النادي الأهلى على أن ندخل المباريات من أجل المكسب أيا كان المنافس، ودى مباريات للتاريخ، ويجب أن نطمع فى الفوز على بايرن ميونخ، ما المانع؟".

وأوضح شريف عبد المنعم: "أتمني مشاهدة الأهلي فى نهائي كأس العالم للأندية، وفرصة كبيرة أمام لاعبى الأهلى لكتابة اسمهم بأحرف من ذهب، وأنا موجود حاليا لأنى لاعب في الأهلي وكمان سجلت في بايرن ميونخ".

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانًا قويًّا مساء السبت، على ملعب جامعة ‏قطر، استعدادًا لمواجهة بايرن ميونخ الألماني المحدد لها غدا الاثنين، في نصف نهائي كأس ‏العالم للأندية.‏

وشهد المران في بدايته محاضرة فنية من الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني للاعبين، وأعقبه ‏خوض تدريبات بدنية خفيفة، ومران فني قوي، ركز خلاله الجهاز الفني على الجانب الخططي ‏استعدادًا لبطل أوروبا.‏

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف نظيف، في مستهل ‏مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.‏

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين مساء السبت، من ‏أجل التحضير لمواجهة بطل أوروبا.‏

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ومعاونيه على متابعة عدد من المباريات التي خسرها فريق بايرن ميونخ الألماني خلال الموسم الحالي، من أجل استكشاف الثغرات التي اعتمد عليها منافسيهم في إسقاط بطل أوروبا، قبل المباراة التي ستجمعهما يوم الاثنين المقبل بنصف نهائي كأس لعالم للأندية.

ويرغب موسيماني في دراسة منافسه بايرن ميونيخ لمعرفة المشاكل التي يعاني منها الفريق البارفاري خاصة في الخط الخلفي، باعتبار أن مشكلة البايرن في خطه الخلفي، في الوقت الذي يملك فيه خط هجوم شرس للغاية أمام مرمى المنافسين.