شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لقاء الخميسى وأصدقاء محمد عبد المنصف فى فيديو احتفالا بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محمد عبد المنصف، حارس مرمى نادى وادى دجلة، بعيد ميلاد الأحد، حيث شاركت مجموعة من أصدقائه ومحبيه وزوجته لقاء الخميسى في "فيديو" شاركوا من خلاله الكلمات الرقيقة لصديقهم في تلك المناسبة.

وظهرت لقاء الخميسى في الفيديو، موجه إليه رسالة رومانسية، قائلة: "يا أوسه كل سنة وأنت طيب يا حبيبى يا كل حاجة في حياتى يا أبو أدهم وأسر وأحن بنى ادم شفته في حياتى يا أطيب وأجدع صديق وأحن أب وأجمل زوج، دايما سند لينا وظهرنا".

وعلقت لقاء الخميسى، عبر حسابها بموقع إنستجرام: "كل سنة وانت طيب وسعيد وناجح وبصحة وسلام يا أوسه.. شُكرا لكل الأصدقاء اللي بذلوا مجهود كبير ان الڤيديو يطلع واللي شاركونا حُبهم وأمنياتهم".

وتابعت: "شكراً للجميع شكر خاص كابتن أحمد غانم.. شكرا خاص للدكتور محمود رمضان" وادي دجله شكراً لجميع الكباتن الكُبار اللي شاركونا في الفيديو شكراً اخويا حبيبي هيثم الخميسي على الهدية الجميلة اللي قدمتهالي والمجهود الكبير علشان الفيديو يطلع".

كما حرص نجوم الزمالك على الاحتفال وتهنئة محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق وادى دجلة، خلال تواجدهم فى معسكر مواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها فى السابعة والنصف مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي.

وهنأ كل من مدحت عبد الهادى مدرب الزمالك، ومحمود عبد الرزاق شيكابالا ومحمود عبد الرحيم جنش ويوسف أوباما نجوم الفريق، محمد عبد المنصف بعيد ميلاده الـ 44، حيث ولد "أوسة" فى 6 فبراير 1977، ولعب لخمسة أندية بالدورى العام، هى: الزمالك، إنبى، الاتحاد السكندرى، الجونة ووادى دجلة.

وبدأ "أوسة" مسيرته الكروية مع نادى مزارع دينا قبل أن ينتقل لنادى الزمالك عام 1999، ليقضى حارس الأبيض مسيرة طويلة مع النادى استمرت أكثر من 11 عاما.