شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجى: هناك تشابه بين الأهلى والبايرن ونحفز لاعبينا لتكرار سيناريو 77 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، أن هناك تشابها كبيرا بين ناديه وبايرن ميونخ الألمانى، سواء فى الشعبية الكبيرة أو لون القميص الخاص بهما، حيث يرتدى الفريقان القميص الأحمر، قائلا فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2، أن محمود الخطيب رئيس النادى يتحدث مع اللاعبين كثيرا ويحفزهم لرفع الضغوط، ويؤكد أنهم قادرون على تكرار سيناريو 1977 عندما فاز الأحمر على البايرن 2-1 بكامل نجومه.

قال مرتجى، إن شعبية الأهلى تدفع العديد من الأندية العالمية تتواصل مع إدارة النادى للتعاون معه، وعمل توأمة لتبادل الخبرات والتواصل الدائم، وهو ما يسعد مجلس الأهلى الذى يهدف إلى الوصول للعالمية.

وتقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر، في مباراته ضد بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس لعالم للأندية، بعد اعتباره صاحب الأرض، على أن يرتدي الفريق البافاري القميص الأبيض والشورت الأبيض، فيما سيرتدي الأهلي الشورت الأسود حتى لا يتشابه مع الشورت الخاص بالبايرن، وفقا للاتفاق الذي تم مع اللجنة المنظمة للبطولة.

ولجأ الأهلي إلى مخاطبة مسئولي النادي بالقاهرة من أجل إرسال الشورتات السوداء الخاصة بالفريق الأحمر؛ لأن الفريق لا يملك سوى الثلاثة أطقم الخاصة بالموسم الحالي، ولم يكن موجودا بها سوى الشورت الأسود الخاص بالطاقم الرمادي، ولكن بعد ارتدائه اكتشفوا أنه غير مناسب، لأن الشورت يحوي أكثر من لون، لذا تمت مخاطبة مسئولي الأهلي بالجزيرة لإرسال 50 شورت أسود للبعثة الحمراء بقطر، حتى يتمكن الفريق من خوض المباراة بزيه الأساسي مع تغيير الشورت.

ومن المقرر أن تصل الشحنة الخاصة بشورتات الأهلي اليوم الأحد عن طريق مصر للطيران، على أن تستلمها البعثة الحمراء في قطر، ويتم تعقيمها قبل ارتدائها في المباراة.

وأثبتت المسحة الطبية الأولى التي خضعت لها بعثة الأهلي في قطر سلبية عينة جميع العناصر، قبل خوض مباراتهم ضد بايرن ميونيخ الألماني يوم الاثنين المقبل في نصف نهائي كأس العال للأندية.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، ومعاونيه على متابعة عدد من المباريات التي خسرها فريق بايرن ميونيخ الألماني خلال الموسم الحالي، من أجل استكشاف الثغرات التي اعتمد عليها منافسيهم في إسقاط بطل أوروبا، قبل المباراة التي ستجمعهما يوم الاثنين المقبل بنصف نهائي كأس لعالم للأندية.

ويرغب موسيماني في دراسة منافسه بايرن ميونيخ لمعرفة المشاكل التي يعاني منها الفريق البارفاري خاصة في الخط الخلفي، باعتبار أن مشكلة البايرن في خطه الخلفي، في الوقت الذي يملك فيه خط هجوم شرس للغاية أمام مرمى المنافسين.

ويحاول موسيماني ومعاونيه جمع المعلومات اللازمة عن بايرن ميونيخ، من حيث طريقة اللعب واللاعبين المرشحين للعب في مباراة الاثنين وتحركات كل لاعب وطريقة تعامله مع الكرة وقراراته داخل الملعب، وحرصه على مشاهدة لاعبي الأهلي لمنافسيهم في المراكز الخاصة بهم داخل الملعب.

ويرغب موسيماني في تقديم أداء مشرف أمام بطل أوروبا، لعلمه بصعوبة المباراة، نظرا لفارق الإمكانيات وقدرات اللاعبين بين الأهلي وبايرن ميونيخ، ولرغبته في أن تكون المباراة متوازنة دفاعيا لفريقه.