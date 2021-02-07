شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: لا اتفاق مع جالطة سراي للحصول على مكافآت حال تسجيل مصطفى محمد أهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عصام سالم، المتحدث باسم نادى الزمالك، أنه لا يوجد بند أو اتفاق مع نادى جالطة سراي التركى يمنح الزمالك الحق فى الحصول على مكافآت أو مبالغ مالية حال تسجيل مصطفى محمد مهاجم الفريق المعار فى صفوف الفريق التركى عددا معينا من الأهداف هذا الموسم.

قال سالم، فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت 2، إن العقد يتضمن حصول الزمالك على نسبة فى حالة إعادة البيع ، بجانب أحقية جالطة سراى فى شراء اللاعب قبل 31 ديسمبر الجارى.

وتألق النجم المصرى مصطفى محمد وقاد فريقه جالطة سراى للفوز على غريمه التقليدى فناربخشة بهدف نظيف فى لقاء الديربى الذى جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "فنربهتشه شوكرو ساراجوجلو"، فى قمة مباريات الجولة الـ 24 من منافسات الدوري التركي للموسم الحالى 2020 - 2021.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى من جانب الفريقين، وطالب لاعبو فريق فناربخشة باحتساب ركلة جزاء على مصطفى محمد فى الدقيقة 31 من زمن المباراة، بعدما أخرج الكرة بصدره من داخل منطقة جزاء فريقه وشاهد الحكم اللقطة فى تقنية الفيديو "فار" وأمر باستمرار اللعب.

وفى الشوط الثانى نجح مصطفى محمد فى تسجيل هدف فوز جالطة سراى بالمباراة فى الدقيقة 54 من زمن اللقاء بعدما راوغ مدافع فناربخشة وسدد الكرة على يسار حارس المرمى ليصبح أول لاعب مصرى ينجح فى تسجيل هدف فى ديربى جالطة سراى وفناربخشة. ويعد هدف النجم المصرى فى شباك فناربخشة الثانى له خلال مباراتين، بعد تسجيله أول أهدافه فى ظهوره الأول مع جالطة سراى فى مرمى باشاك شهير فى الجولة الماضية من ركلة جزاء.

وكاد مصطفى محمد يسجل الهدف الثانى فى الدقيقة 58 من ضربة رأسية رائعة مرت من جانب القائم الإيسر لحارس فناربخشة.

ورفضت تقنية الفيديو "فار" هدف التعادل لفريق فناربخشة فى الدقيقة 75 من زمن اللقاء والذى سجله اللاعب أوزان توفان من صناعة النجم الألمانى مسعود أوزيل، بداعى التسلل.

جدير بالذكر أن مواجهة الدور الأول التى جمعت الفريقين فى معقل جالطة سراى، فى الجولة الثالثة من الدوري التركي قد انتهت بالتعادل السلبي.

وتصدر جالطة سراى جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 48 نقطة بفارق الأهداف عن فريق فناربخشة الذى يتساوى معه بنفس عدد النقاط.