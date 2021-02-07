شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمدى: طموحى اللعب فى أولمبياد طوكيو وسأسافر كندا الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حمدى، لاعب الجونة السابق ومونتريال الكندى الحالي، أنه أنهى كل إجراءات انتقاله للدورى الكندى عبر فريق كبير مثل مونتريال، وأسافر الأسبوع المقبل.

وقال أحمد حمدى، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "أنهيت إجراءات انتقالى لمونتريال الكندى وسأسافر الأسبوع المقبل، وفريق مونتريال فريق كبير ويمتلك شعبية كبيرة ويضم يان كريكايتش نجم برشلونة السابق ويدربه أسطورة فرنسا تيرى هنرى".

وأضاف أحمد حمدى: "أشكر نادى الجونة والمسئولين به؛ لأنهم حققوا طموحى وسمحوا لى بالاحتراف وهموت نفسى الفترة المقبلة، وطموحى أن أكون مع منتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو".

وتابع أحمد حمدى: "أتمنى من الأهلى تقديم مباراة تليق بالكرة الأفريقية والمصرية أمام بايرن ميونيخ، كنت أود أن أكون معهم وعارف كل اللاعبين وإصرارهم على كتابة التاريخ".

وكان مسئولو نادى الجونة أعلنوا عن إعارة أحمد حمدي لاعب الفريق إلى نادى مونتريال الكندي لنهاية الموسم.

أحمد حمدي انضم لقطاع ناشئين النادي الأهلي، وكان عمره ثمانية أعوام، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في نادي الشياطين الحمر عن طريق جاريدو وهو في عمر 16 سنة قبل أن ينتقل إلى الجونة.

انضم أحمد حمدي إلى منتخب مصر للناشئين، ثم منتخب مصر للشباب في 2014، ثم شارك في مباراة جنوب افريقيا ومصر لأمم إفريقيا تحت 17 عام، ثم اختاره الكابتن معتمد جمال في سنة 2017 ضمن اللاعبين الذين مثلوا منتخب مصر في بطولة إفريقيا تحت 20 عام.