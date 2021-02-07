شكرا لقرائتكم خبر عن هولمان: الأهلي قادر على الفوز شرط الدفاع وغلق المساحات أمام ليفا وسانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد راينر هولمان، المدير الفني للأهلي السابق، أنه سعيد جدا بمواجهة الأهلى أمام العملاق الألماني بايرن ميونخ، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، والمقرر لها الاثنين المقبل.

وقال هولمان، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "كنت سعيدا جدا بأن يلعب الأهلى أمام الفريق الألماني الكبير بايرن ميونخ في مونديال الأندية وسيستفيد كثيرا منها".

وأضاف مدرب الأهلى السابق: "على الأهلي أن يركز على الدفاع أمام ليفاندوفيسكى وساني وغلق المساحات أمامهما ومحاولة تسجيل أي هدف، ويجب أن يلعب بمنتهى القوة أمام الفريق البافارى".

وتابع هولمان: "هناك فوارق بينهما ولكن الأهلي قوى مثل البايرن، وهجوم بايرن ميونخ قوى جدا، لذا على الأهلى إغلاق كل المساحات أمامهم واللعب على الهجمات المرتدة التي ستؤتى ثمارها مع تراجع ديفيد ألبا ومن الممكن أن يحقق الفوز".

واستطرد: "عندما كنت أدرب الاهلى كان الفريق قويا جدا في الوقت الذى كان يعانى فيه الزمالك من مشاكل إدارية كبيرة كانت لا تسمح للفريق بالمنافسة".

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانًا قويًّا مساء السبت، على ملعب جامعة ‏قطر، استعدادًا لمواجهة بايرن ميونخ الألماني المحدد لها بعد غدٍ الاثنين، في نصف نهائي كأس ‏العالم للأندية.‏

وشهد المران في بدايته محاضرة فنية من الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني للاعبين، وأعقبه ‏خوض تدريبات بدنية خفيفة، ومران فني قوي، ركز خلاله الجهاز الفني على الجانب الخططي ‏استعدادًا لبطل أوروبا.‏

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف نظيف، في مستهل ‏مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.‏

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين مساء اليوم، من ‏أجل التحضير لمواجهة بطل أوروبا.‏

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ومعاونيه على متابعة عدد من المباريات التي خسرها فريق بايرن ميونيخ الألماني خلال الموسم الحالي، من أجل استكشاف الثغرات التي اعتمد عليها منافسيهم في إسقاط بطل أوروبا، قبل المباراة التي ستجمعهما يوم الاثنين المقبل بنصف نهائي كأس لعالم للأندية.

ويرغب موسيماني في دراسة منافسه بايرن ميونيخ لمعرفة المشاكل التي يعاني منها الفريق البارفاري، خاصة في الخط الخلفي، باعتبار أن مشكلة البايرن في خطه الخلفي، في الوقت الذي يملك فيه خط هجوم شرس للغاية أمام مرمى المنافسين.