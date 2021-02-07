شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يشعل حماس لاعبى الأهلي قبل موقعة البايرن بحلم التسويق فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لجأ بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، إلى طريقة ذكية من أجل إشعال حماس لاعبيه قبل مباراتهم ضد بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية، من أجل قديم مباراة قوية وأن يكونوا ندا قويا أمام بطل أوروبا، وعدم الاكتفاء بالتمثيل المشرف.

وطالب موسيماني لاعبيه بضرورة الاجتهاد في المباراة لأنها ستكون أمام بطل أوروبا، وما يتبعها من أن تكون فرصة لتسويق لاعبي الأهلي بشكل جيد في أوروبا، لأن المباراة ستكون محط اهتمام العالم أجمع، وستكون فرصة أمام اللاعبين الطامحين في خوض تجربة الاحتراف الخارجي لتحقيق حلم اللعب في أقوى الدوريات العالمية.

وأكد لهم أن التألق في مباراة البايرن قد تكون فرصة لتلقي لاعبي الأهلي عروضا أوروبية، خاصة أن كشافي الأندية الأوروبية الكبرى سيتابعون هذه المباراة، وكذلك وكلاء اللاعبين الكبار في القارة العجوز.

وأثبتت المسحة الطبية الأولى التي خضعت لها بعثة الأهلي في قطر سلبية اعينة لجميع العناصر، قبل خوض مباراتهم ضد بايرن ميونيخ الألماني يوم الاثنين المقبل في نصف نهائي كأس العال للأندية.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ومعاونيه على متابعة عدد من المباريات التي خسرها فريق بايرن ميونيخ الألماني خلال الموسم الحالي، من أجل استكشاف الثغرات التي اعتمد عليها منافسيهم في إسقاط بطل أوروبا، قبل المباراة التي ستجمعهما يوم الاثنين المقبل بنصف نهائي كأس لعالم للأندية.

ويرغب موسيماني في دراسة منافسه بايرن ميونيخ لمعرفة المشاكل التي يعاني منها الفريق البارفاري خاصة في الخط الخلفي، باعتبار أن مشكلة البايرن في خطه الخلفي، في الوقت الذي يملك فيه خط هجوم شرس للغاية أمام مرمى المنافسين.

ويحاول موسيماني ومعاونيه جمع المعلومات اللازمة عن بايرن ميونيخ، من حيث طريقة اللعب واللاعبين المرشحين للعب في مباراة الاثنين وتحركات كل لاعب وطريقة تعامله مع الكرة وقراراته داخل الملعب، وحرصه على مشاهدة لاعبي الأهلي لمنافسيهم في المراكز الخاصة بهم داخل الملعب.

ويرغب موسيماني في تقديم أداء مشرف أمام بطل أوروبا، لعلمه بصعوبة المباراة، نظرا لفارق الإمكانيات وقدرات اللاعبين بين الأهلي وبايرن ميونيخ، ولرغبته في أن تكون المباراة متوازنة دفاعيا لفريقه.