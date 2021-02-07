نائب رئيس جالاتا سراي: مصطفى محمد وضع شرطًا قبل جلب أسرته لتركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح عبدالرحيم البيراك نائب ئيس جالاتا سراي التركي بأن مصطفى محمد اشترط تسجيل 10 أهداف مع الفريق أولًا قبل أن يقوم بجلب اسرته للإقامة معه.

وقال نائب رئيس جالاتا سراي في تصريحات لوسائل الإعلام التركية عقب الفوز على فنربخشة: "لقد أبرمنا صفقة طلبها منا المُعلم (إشارة إلى المدير الفني)، وأتمنى أن تأتي أيام طيبة على الفريق، وبالنسبة للمباراة كلا الفريقين قاتل بشكل جيد."

وتابع :"محمد استطاع أن يسجل هدف جميل بأسلوب رائع، وسجل هدف الأسبوع الماضي، سألته (هل جلبت زوجتك وأسرتك معك؟) وقال (لا، سوف أجلبهم إلى هناك عندما أسجل الهدف العاشر)، وقلت له (سجل 10 أهداف في وقت قصير كي تجتمع بأسرتك)."

وأضاف: "لقد جمعنا جوار مرح للغاية، لقد لعبنا مباراة جيد، وأقدم التهنئة إلى الجهاز الفني واللاعبين، لقد سجلنا هدف جيد، لعبنا جيدًا، وأحرزنا 3 نقاط، وسوف نستمر في طريقنا."