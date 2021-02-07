راينر هولمان: الأهلي بإمكانه إيقاف بايرن.. وهناك نقطة ضعف يجب استغلالها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد الألماني راينر هولمان المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، أن الفريق بإمكانه تحقيق مفاجأة أمام بايرن ميونخ يوم الإثنين المقبل، في الدور قبل النهائي من كأس العالم للأندية.

وأشار هولمان في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن الأهلي عليه التركيز بشدة في الدفاع والسيطرة على هجوم بايرن ميونخ، ومن ثم المباغتة بالهجمات المرتدة السريعة.

وقال هولمان: "بايرن ميونخ لديه هجوم قوي جدًا بالتأكيد، ولكن الأهلي بإمكانه إيقافه والضغط عليهم بقوة".

وأكمل: "الأهلي أكبر فريق في أفريقيا وأراه مطابقًا لبايرن ميونخ في أوروبا، وعلينا أن نلاحظ أن بايرن ليس بخير كما السابق حاليًا وليس بنفس القوة خاصة على صعيد الدفاع والوسط".

واختتم: "الأهلي عليه أن يغلق كافة المساحات أمام الثنائي ليفاندوفسكي وساني، وعليهم التركيز بقوة على الهجمات المرتدة خاصة أن ديفيد ألابا ليس في مستواه ورأينا ذلك في لقاء هيرتا برلين وأصبح نقطة ضعف واضحة".