وليد سليمان يحصل على راحة من تدريبات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

حصل وليد سليمان لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلي، على راحة من التدريبات التأهيلية والعلاجية والتي يقوم بها اللاعب بشكل يومي للتعافي من الإصابة.

وبحسب الموقع الرسمي للأهلي، فإن وليد سليمان خاض تدريبات بدنية خفيفة صباح اليوم السبت في الجيم بداخل مقر إقامة الفريق.

وقطع وليد سليمان شوطًا كبيرًا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية والتي تعرض لها في مباراة البنك الأهلي بمسابقة دوري we المصري.

ويواصل الأهلي خوض تدريباته من أجل مواجهة بايرن ميونيخ مساء الإثنين المقبل ضمن حسابات دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وكان الأهلي وصل لدور الأربعة عقب الفوز على فريق الدحيل القطري بهدف دون رد جاء عن طريق حسين الشحات