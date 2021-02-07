الدوري الاسباني | ماذا قال فاران بعد ثنائيته في مباراة ريال مدريد وهويسكا؟

أعرب المدافع الفرنسي رافاييل فاران عن سعادته بقيادة فريقه ريال مدريد للفوز على مضيفه هويسكا 2 1/ اليوم السبت في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.

وتقدم خافي جالان بهدف لهويسكا في الدقيقة 48 لكن فاران رد بهدف التعادل للنادي الملكي في الدقيقة 55.

وقبل ست دقائق من نهاية المباراة سجل فاران الهدف الثاني له ولريال مدريد ليمنحه ثلاث نقاط غالية.

وقال فاران “كنا في حاجة لتغيير فعاليتنا ولهذا فإن الفوز كان غاية في الأهمية”.

وأضاف “مر الكثير من الوقت منذ هدفي الأخير وسعيد للغاية بتسجيل هدفين اليوم”.

وأوضح “نحن عالقون معًا في الأوقات الصعبة ولا نستسلم أبدا، هذه أوقات صعبة في ظل تزايد الإصابات لكن علينا أن نتعايش مع الأمر”.