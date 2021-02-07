الدوري المصري | رضا شحاتة يتحجج بالاجهاد بعد تعادل الجونة مع البنك الاهلي

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أكد رضا شحاته المدير الفني للفريق الأول بنادي الجونة أنه راض عن التعادل 1/1 مع البنك الأهلي اليوم السبت في الدوري المصري.
وقال شحاته في تصريحات تليفزيونية لقناة “أون تايم سبورت” عقب المباراة إن رضاه عن التعادل ليس لعدم بحثه عن المكسب ولكنه ينظر للظروف المحيطة بالفريق من ضغط رهيب للمباريات بمسابقة الدوري المصري.
وأضاف :”نلعب بشكل متوالي لدرجة أن فريق الجونة خاض 12 مباراة بينما هناك أندية أخرى لم تلعب نفس الكم من المواجهات، أطالب المسؤولين عن إدارة الكرة بمراعاة هذا الأمر”.
وأوضح :”أبحث دائمًا عن تقديم كرة جميلة بجانب النتائج ولكن لا أستطيع أن ألوم اللاعبين في ظل الإرهاق البدني والضغط الذي يعانوا منه بسبب كثرة السفر وخوض المباريات”.
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