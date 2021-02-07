نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون في الدوري الانجليزي “صدمة في الذكرى ال63 لكارثة ميونخ”

تعرف على نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون في قمة مباريات اليوم 6 فبراير لحساب الجولة 23 من الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2021/2020، والتي أقيمت على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر.

تلقى مانشستر يونايتد صفعة جديدة في مشوار المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم أمام مانشستر سيتي وليفربول، عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي مع إيفرتون بنتيجة 3/3 بعدما ارتكب ثنائي قلب دفاعه “هاري ماجواير وفيكتور ليندلوف” العديد من الهفوات الساذجة التي كلفت فريقهم ل3 أهداف خلال الشوط الثاني.

وأنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بهدفين دون رد سجلهما “إدينسون كافاني وبرونو فيرنانديز” بصناعة الإنجليزيين “ماركوس راشفورد ووان بيساكا”.

وجاء الهدف الأول لمانشستر يونايتد في الدقيقة 24 برأسية جميلة من إدينسون كافاني بعد تلقيه عرضية رائعة من الجهة اليمنى أرسلها ماركوس راشفورد.

وفي الدقيقة 39 أضطر المدير الفني لمانشستر يونايتد “أولي جونار سولشاير” لسحب بول بوجبا بسبب الإصابة، ليُشرك النجم البرازيلي فريد بدلاً منه.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول، تجاوز يونايتد صدمة خروج بوجبا مصابًا، وأضاف البرتغالي برونو فيرنانديز الهدف الثاني بتسديدة مقوسة جميلة من على حدود منطقة جزاء إيفرتون، سكنت الزاوية اليمنى البعيدة للحارس أولسين المتقدم قليلاً من مرماه.

لكن كل شيء تغير مطلع الشوط الثاني عندما استغل “كالفيرت ليوين” هفوة ساذجة من هاري ماجواير في التغطية داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 39، ليمرر الدولي الإنجليزي عرضية في ارتفاع قاتل سقطت من يد دي خيا لتجد لاعب الوسط الفرنسي “عبد الله دوكوري” ليتابعها بلمسة واحدة في المرمى بعد هروبه من رقابة لوك شو داخل الستة ياردات.

ولم يستفق مانشستر يونايتد من صدمة هدف دوكوري، وتلقت شباكه لهدف ثان في الدقيقة 52 بسبب سوء رقابة كبير من جانب ثنائي قلب الدفاع هاري ماجواير وفيكتور ليندلوف.

وتسلم الكولومبي خاميس رودريجيز لكرة عرضية من دوكوري داخل منطقة الجزاء، ودون أي ضغط من ليندلوف وماجواير أطلق تصويبة قوية لمست قدم ليندلوف لتغير اتجاهها وتسكن الزاوية اليسرى البعيدة لدي خيا الذي لم يستطع اللحاق بها.

لكن مانشستر يونايتد استعاد توازنه وتمكن من تسجيل هدف ثالث برأسية أكثر من رائعة للاعب الوسط الدولي الاسكتلندي “سكوت مكتوميناي” بعدما حول عرضية نموذجية أرسلها “لوك شو” من ركلة حرة مباشرة.

وأهدر الثنائي راشفورد وجرينوود بعض الفرص السهلة في الدقائق الأخيرة لحسم المباراة لصالح مانشستر يونايتد، ما أعطى إيفرتون فرصة للعودة من جديد، لا سيما مع استمرار الهفوات الكارثية لثنائي قلب الدفاع ليندلوف وماجواير.

وفي الدقيقة 95 (الحكم احتساب 4 دقائق وقت بدل من ضائع)، سجل هداف إيفرتون هذا الموسم “كالفيرت ليوين” هدف قاتل في شباك مانشستر يونايتد بمتابعة لرأسية مايكل كين بعد ركلة حرة مباشرة تحصل عليها فريق التوفيز من المدافع البديل “توانزيبي” الذي شارك في الدقيقة 93 بدلاً من جرينوود.

واحتفل مانشستر يونايتد قبل بداية المباراة بالذكرى الـ 63 لسقوط طائرة النادي في مدينة ميونخ الألمانية يوم 6 فبراير 1958، والتي راح فيها عدد كبير من نجومه الصاعدين وفي مقدمتهم الموهوب دانكان إدواردز، بالاضافة إلى ليام ويلان (بيلي) وتومي تايلور وديفيد بيج ومارك جونز وإيدي كولمان وروجر بيرن وجيف بينت، و8 مراسلين صحفيين، ومشجع للنادي يُدعى “ويلي ساتينوف” كان صديقًا شخصيًا للمدير الفني الاسطورة مات باسبي.