نتيجة مباراة المصري البورسعيدي والمقاولون العرب في الدوري المصري We

يقدم لكم موقع الخليج 365 نتيجة مباراة “المصري البورسعيدي والمقاولون العرب” في إحدى مباريات اليوم السبت 6-2-2021 ضمن الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزًا هامًا على حساب مضيفه المقاولون العرب، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وسجل “عمر كمال” هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (48)، بعدما تلقى تمريرة رائعة في ظهر دفاعات المقاولون العرب ليراوغ حارس المرمى ويضعها في الشباك بدقة.

ودخل المصري البورسعيدي المباراة بالتشكيلة التالية: أحمد مسعود – علاء عطا – أحمد شوشة – عمرو موسى – أحمد شديد قناوي – إيزي إيميكا – فريد شوقي – محمد عنتر – عمر كمال – سعيدو سيمبوري.

فيما جاءت تشكيلة المقاولون العرب كالتالي: محمود أبو السعود – أمير عابد – فادى نجاح – محمد سمير – أحمد عبد العزيز – وسيم نغموشى – يوسف الجوهرى – عبدالله ياسين – أحمد شكرى – داودا – أحمد حسن مكي.

وبهذا الفوز صعد المصري البورسعيدي إلى المركز الثالث بترتيب جدول الدوري المصري برصيد 20 نقطة بعدما خاض 11 مباراة بمواجهة اليوم، انتصر في 5، وتعادل مثلها، وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 14 هدف، واستقبلت شباكه 5 أهداف، ويمتلك مباراة مؤجلة.

على الجانب الآخر، تجمد المقاولون العرب في المركز 13 بجدول برصيد 11 نقطة، جمعها من 12 مباراة، فاز في 3 مناسبات، وتعادل في 2، وتلقى 7 هزائم، وسجل لاعبوه 12 هدف واهتزت شباكه 17 مرة.

نقل بث مباشر مباراة “المصري البورسعيدي والمقاولون العرب” على قناة أون تايم سبورتس، بصوت المعلق الرياضي المصري “مؤمن حسن”.

وانطلقت صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

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