فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الشباب والرائد في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب لأهداف مباراة “الشباب والرائد” في إحدى مباريات اليوم السبت 6-2-2021 ضمن الجولة 17 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

نقل بث المباشر مباراة “الشباب والرائد” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي السعودي “فهد العتيبي”.

وانطلقت صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 18:20 بتوقيت السعودية، 17:20 بتوقيت مصر، 15:20 بتوقيت جرينتش.

اكتسح الشباب ضيفه الرائد، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب.

وافتتح الشباب التسجيل في الدقيقة (18) عن طريق ايفر بانيجا، وأجرز الهدف الثاني “كريستيان جوانكا” عند الدقيقة (25)، وفي الدقيقة (47) ضاعف فابيو مارتنيز النتيجة بتسجيله الهدف الثالث، قبل ان يسجل “كريم البركاوي” هدف الرائد الوحيد في الدقيقة (48)، وفي الشوط الثاني عاد مارتينيز ليسجل الهدف الشخصي الثاني والرابع لليوث البيضاء.

وبتلك النتيجة استعاد الشباب صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، بعد أن رفع رصيده إلى 35 نقطة، من 17 مباراة خاضها حتى الآن، فاز في 10 وتعادل في 5، وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 34 هدف كأقوى خط هجوم في المسابقة، وتلقت شباكه 22 هدف.

في المقابل، تجمد نادي الرائد في المركز 12 وفي رصيده 19 نقطة، جمعها من 17 مباراة، فاز في 5 مباريات، وتعادل في 4، وخسر 8 مرات، وسجل لاعبوه 23 هدف، واستقبلت شباكه 24.

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