نتائج مباريات اليوم في الدورى المصرى..الجونة يخطف نقطة وبيراميدز يستعيد الثقة

خطف الجونة تعادلاً بطعم الفوز من مضيفه البنك الاهلي في افتتاح مباريات اليوم السبت 6 فبراير 2021، بالجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

وتأخر الجونة بهدف مُبكر سُجل في الدقيقة 22 إثر ركلة جزاء نفذها عاصم صلاح، لينتهي الشوط الأول بتفوق رجال المدرب محمد يوسف.

لكن بعد بداية الشوط الثاني بنحو 10 دقائق أدرك الجونة هدف التعديل بواسطة لاعب الاهلي المعار “عربي بدر” بعد تلقيه تمريرة من لاعب الاسماعيلي السابق “عمرو عبد الفتاح”، لينتهي اللقاء بالتعادل 1/1.

ولم يحقق الجونة أي نتيجة إيجابية خلال الجولتين الماضيتين، حيث خسر من الإنتاج الحربي وسيراميكا كليوباترا، ليبتعد قليلاً عن منافسة الأهلي والزمالك، برصيد 19 نقطة في المركز الرابع.

في سياق متصل، استغل بيراميدز تعادل الجونة للاقتراب منه بفارق نقطة واحدة فقط بجدول الترتيب، وتمكن من الفوز على طلائع الجيش في أهم مباريات اليوم.

وسجل هدف بيراميدز الوحيد، المهاجم الدولي الاوروجوياني دييجو رولان، المنضم حديثًا لصفوف الفريق في آخر أيام الميركاتو الشتوي 2021 من ديبورتيفو لاكرونيا الإسباني.

وجاء هدف دييجو رولان في الدقيقة 77 من علامة الجزاء، وشهدت المباراة طرد لاعب طلائع الجيش “محمد ناصف” بالبطاقة الصفراء الثانية، وتمديد المباراة على ملعب الدفاع الجوي حتى الدقيقة 97 من قبل الحكم عبد العزيز السيد.

وبهذه النتيجة تقدم بيراميدز إلى المركز الخامس برصيد 18 نقطة من 12 مباراة، بفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر من 10 مباريات فقط.

وكان بيراميدز قد سقط في فخ التعادل لثلاث مباريات متتالية أمام سموحة والأهلي والإسماعيلي، قبل أن يسقط في الخسارة أمام إنبي بنتيجة 2/3، ليستعيد ثقته في نفسه بعد فوزه اليوم على الجيش الذي افتقد لمدربه عبد الحميد بسيوني بسبب فيروس كورونا.

وفي نفس مباراة بيراميدز، أخفق فريق أسوان في الحفاظ على تقدمه أمام الإنتاج الحربي بالهدف الوحيد الذي سجله “محمد جابر” في الدقيقة 11، وتلقت شباكه هدف قاتل بواسطة محمد طلعت عند الدقيقة 84.

وفي ختام مباريات اليوم، انتزع المصري البورسعيدي فوزًا هامًا أمام المقاولون العرب على ملعب برج العرب في الاسكندرية، وسجل الهدف عمر كمال عند الدقيقة 48.

نتائج مباريات اليوم السبت في الدوري المصري

البنك الاهلي 1/1 الجونة ( ملعب المقاولون العرب )

الجونة ملعب المقاولون العرب بيراميدز 0/1 طلائع الجيش ( ملعب الدفاع الجوي )

طلائع الجيش ملعب الدفاع الجوي الانتاج الحربي 1/1 أسوان ( ملعب الاهلي we)

أسوان ملعب الاهلي المقاولون العرب 1/0 المصري البورسعيدي ( ملعب برج العرب )

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