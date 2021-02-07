الامارات | سيف المزروعي يفوز بكأس الفهيدي للقدرة بسيح السلم

شكرا لقرائتكم خبر عن سيف المزروعي يفوز بكأس الفهيدي للقدرة بسيح السلم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفارس سيف أحمد المزروعي بلقب كأس الفهيدي للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة، بمشاركة 109 فرسان وفارسات من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية داخل الدولة، وقام بتتويج الفائزين المدير العام لنادي دبي للفروسية، محمد عيسى العضب.

وحسم المزروعي اللقب على صهوة الجواد «بيليك المنيرة» المملوك لإسطبلات «إم آر إم»، بعدما حلّ في المرتبة الـ11 في المرحلة الأولى، ثم تقدم إلى الرابع في المرحلة الثانية، ووصل إلى المركز الثالث في المرحلة الثالثة، قبل أن يصعد إلى الصدارة في الرابعة، بينما جاء في المركز الثاني الفارس سعيد الشامسي، على صهوة الجواد «إينهوا ليغور» المملوك لإسطبلات «إم 7» (2)، وتبعه في المركز الثالث راشد حميد، على صهوة الجواد «فاندال» المملوك لإسطبلات «إف 3».

وتصدّر الفارس خليفة البلوشي المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً، على الجواد «بامبا بلو»، المملوك إلى إسطبلات ند الشبا، مسجلاً 1:21:33 ساعة، وجاء ثانياً السيريلانكي سيان ناندا، على صهوة الجواد «إنكانتو» المملوك لإسطبلات البوادي، وتبعه في المرتبة الثالثة سعيد المهيري، على صهوة الجواد «هنهام شين» المملوك لإسطبلات «إم آر إم».

في المقابل شهدت المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً، تغييرات كبيرة في الصدارة، بعدما قفز محمد سهيل الكتبي من العاشر إلى الأول، على صهوة الجواد «بلمونت» المملوك لإسطبلات سيح السلم، بزمن 1:16:44 ساعة، بينما تراجع متصدر المرحلة الأولى خليفة البلوشي إلى الثاني، وتقدم راشد سعيد الكتبي من الخامس إلى الثالث. وتواصلت الإثارة في المرحلة الثالثة لمسافة 25 كيلومتراً، بعدما حافظ محمد سهيل الكتبي على موقعه في الصدارة بزمن 59:08 دقيقة، بينما تقدم حمدان المري من العاشر إلى الوصافة، على صهوة الجواد (أليكا) المملوك لإسطبلات «إف 3»، وجاء ثالثاً سيف المزروعي، الذي حسم بعد ذلك صدارة المرحلة الرابعة والأخيرة.

• المزروعي انتقل من المركز 11 في المرحلة الأولى، إلى صدارة المرحلة الأخيرة، ومن ثم التتويج بطلاً.

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