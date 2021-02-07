الامارات | «الزعيم» ينزف 21 نقطة.. وبيدرو: لست ساحراً لأغير وضع العين سريعاً

شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعيم» ينزف 21 نقطة.. وبيدرو: لست ساحراً لأغير وضع العين سريعاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعقدت مهمة فريق العين في المنافسة على لقب دوري الخليج العربي لكرة القدم هذا الموسم، على إثر تلقيه خسارة كبيرة على أرضه 1-4 في مواجهة ضيفه شباب الأهلي أول من أمس، وهي الثالثة له هذا الموسم، والخامسة في الدوري منذ تولي المدرب البرتغالي بيدرو قيادته في يناير 2020.

ويحتل العين المركز السادس بـ24 نقطة، وقد نزف الموسم الجاري 21 نقطة من أصل 45 نقطة ممكنة بعد 15 جولة، إذ فاز في ست مباريات، وتعادل في مثلها بينما خسر في ثلاث. وفي المجمل قاد المدرب فريق العين في 36 لقاء بكل المسابقات المحلية والخارجية، فاز في 15 مواجهة، وتعادل في 10 مناسبات، بينما خسر في 11 مباراة آخرها من شباب الأهلي. وسبق أن تلقّى هزائم ثقيلة في مواجهة سبهان الإيراني (صفر-4) والسد (صفر-4) في أبطال آسيا، وأمام بني ياس (1-4) في دوري الخليج العربي، وفي مواجهة خورفكان في كأس الخليج العربي.

ورغم أن بيدرو نجح بموسمه الأول في المنافسة على اللقب والتأهل لنهائي كأس رئيس الدولة، وتم الغاؤه بسبب فيروس كورونا، إلا أن الحال تبدلت في الموسم الجاري بسبب اتساع رقعة الضغوط والدعوات لإقالته قبل نهاية عقده بعد أربعة أشهر. وكانت الآمال معلقة على المدرب لتغيير المسار وبناء فريق قادر على الصعود لمنصات التتويج، لكن سوء النتائج تسبب في تراجع الفريق. وفي الوقت الذي انتظرت فيه الجماهير العيناوية إقرار المدرب بتحمل مسؤولية الخسارة، إلا أنه أكد عدم قدرته على تغيير الأوضاع داخل الفريق بشكل سريع، مشيراً إلى أن «الزعيم» ظل يعاني الغيابات خلال الفترة الماضية لأسباب مختلفة، فيما ألقى باللائمة على حكم اللقاء في خسارة أول من أمس.

وقال بيدرو في تصريحات صحافية عقب نهاية مواجهة شباب الأهلي: «لست ساحراً بإمكانه إخراج أرنب من القبعة لتغيير الوضع سريعاً، عملياً لقد عانى الفريق الغيابات، من السهل على الحكام الذين يديرون مبارياتنا احتساب ركلات جزاء ضدنا، بالنسبة لي أؤكد أن من حق الجماهير أن تغضب على وضع الفريق».

مهدي علي: الروح سر الانتصار على العين

قال مدرب شباب الأهلي، مهدي علي، إن «الفرسان» سيطروا على مجريات اللقاء، رغم غياب سبعة لاعبين مهمين عن تشكيلة الفريق، معتبراً أن «السر وراء الانتصار يعود إلى الروح التي يخوض بها الفريق مبارياته عطفاً على النتائج التي تحققت أخيراً»، في إشارة للتتويج بلقب سوبر الخليج العربي على حساب الشارقة. واعتبر مهدي في المؤتمر الصحافي أن لاعبي فريقه نفذوا التعليمات التي أعطاها لهم قبل اللقاء، وقال: «عرفنا كيف نحقق الفوز على منافسنا، لأن اللاعبين نفذوا ما طلبته منهم، أودّ أن أشكرهم على ما ظلوا يقدمونه للفريق».

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