الامارات | مدرب عجمان يستغرب طلب الحكم رأيه في قرار «الفار»

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب عجمان يستغرب طلب الحكم رأيه في قرار «الفار» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استغرب مدرب فريق عجمان، أيمن الرمادي قيام حكم مباراته أول من أمس، ضد كلباء في الجولة 15 من دوري الخليج العربي بسؤاله عن رأيه في قرار ضربة الجزاء التي سجل منها مهاجم كلباء مالابا هدف الفوز لفريقه على حساب عجمان 2-1، وذلك حين قام الحكم بمراجعته على «الفار».

وقال الرمادي في تصريحات صحافية: «أضعنا أهدافاً لأننا كنا الأفضل في المباراة، وأستغرب سؤال الحكم حمد علي يوسف عن رأيي في حالة ضربة الجزاء بالاستعانة بـ(الفار)، لكون الحكم هو المتخصص بإبداء الرأي والقرار». وتابع: «قسوة النتيجة تجعلنا نبدأ من أول السطر مجدداً».

واشتكى الرمادي «قسوة» تقنية الفيديو على فريقه، وقال: «(الفار) تدخلت ضدنا مرتين وتسببت هذه القرارات بتغيير نتيجة المباراة رغم أننا كنا الأفضل». في جانب آخر، قال مدرب كلباء دا سيلفا، إن الفوز جاء في توقيت مهم. وقال في تصريح صحافي إنه سيسعى لمعالجة الأخطاء الدفاعية قبل لقاء النصر المقبل في كأس الخليج العربي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news